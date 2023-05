Viva Progetto Bo stazione Assisi Biblioteca Vivente – Non giudicare il libro dalla copertina! 🗓 🗺

Arte & Cultura Ultime notizie Stazione - Santa Maria degli Angeli Map

Viva Progetto Bo – Torna nella sede di Viva Progetto Bo alla stazione di Assisi la seconda edizione di “Biblioteca Vivente – Non giudicare il libro dalla copertina!”. Appuntamento domenica 28 maggio dalle 16.30 alle 19.30, con questa esperienza in cui si possono prendere in prestito “libri viventi”, persone in carne ed ossa che raccontano la loro storia, la propria vita – caratterizzata da esperienze di minoranza e discriminazione – in un dialogo a tu per tu della durata di circa 30 minuti.

La sala viene allestita con piccoli tavolini da caffè e sedute, con snack e bevande al tavolo per favorire il dialogo e il clima di accoglienza. Uno spazio apposito, la reception, è dedicato al ricevimento dei lettori con bibliotecari che danno il benvenuto al lettore, sono pronti a dare informazioni, suggerimenti e supporto a consultare il catalogo cartaceo che espone i titoli dei libri, iscriversi e registrare il prestito. Al termine dell’esperienza sarà richiesto di compilare un breve questionario

Partecipano alla realizzazione della biblioteca vivente – cui sono invitati lettori, cittadini, turisti, curiosi, giovani – anche alcuni giovani del territorio con fragilità mentale seguiti dall’associazione “Vi.Va – Partecipazione e Solidarietà”. Non mancherà una “Biblioteca Vivente per Bambini”: uno spazio con gazebo, tappeti, cuscini viene allestito per consentire ai piccoli lettori di vivere l’esperienza in libertà e sicurezza. Nello spazio a loro dedicato verranno proposte Letture ad alta voce e laboratori per scoprire tanti bellissimi libri senza giudicarli dalla copertina! Con l’utilizzo di albi illustrati, colori e materiali, i bambini potranno avvicinarsi in modo delicato e fantasioso alla tematica dell’inclusione sociale e del rispetto.

“Con la Biblioteca Vivente – spiega il presidente dell’associazione Vi.Va., Luigi Marini, vogliamo generare coesione sociale ed essere volano per il benessere e la salute mentale di tutta la comunità. Assisi da sempre è sinonimo di accoglienza e fraternità e questo ci è sembrato il modo migliore per concretizzare il messaggio universale di San Francesco”. L’iniziativa, promossa dall’associazione Vi.Va, ha ottenuto il Patrocinio dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Assisi, ed è organizzata con la collaborazione del Circolo LAAV – Circolo letture ad alta voce di Perugia e il patrocinio (in corso di rilascio) dell’Università degli Studi di Perugia.