Assisi Calcio in difesa arriva Matteo Subbicini

Nuovo innesto di esperienza per la difesa rossoblù

Assisi, 17 07 2026 – L’Assisi Calcio rinforza la rosa per la stagione sportiva 2026-2027 grazie all’arrivo ufficiale di Matteo Subbicini. Il forte difensore classe 2000, cresciuto nel settore giovanile del Perugia Primavera, giunge dal San Venanzo per assicurare grande solidità alla squadra rossoblù.

La società sportiva Assisi Calcio 2023 ha ufficializzato il raggiungimento di un accordo formale con il calciatore Matteo Subbicini, il quale si unirà ufficialmente alla squadra in vista dell’imminente campionato relativo alla stagione agonistica 2026-2027. La dirigenza ha completato l’operazione per mettere a disposizione dello staff tecnico un elemento di assoluto affidamento per la categoria, capace di garantire un sostanzioso incremento del tasso tecnico e dell’esperienza complessiva del gruppo. Il giocatore, nato nell’anno 2000, va a ricoprire un ruolo chiave nello scacchiere tattico della formazione umbra, che punta a strutturare una compagine competitiva e solida in ogni reparto per affrontare al meglio le prossime sfide ufficiali.

La carriera del giovane ma già esperto difensore vanta tappe di indiscutibile rilievo nel panorama calcistico regionale e interregionale. Il percorso formativo di Subbicini ha preso il via all’interno del prestigioso settore giovanile del Perugia Primavera, un vivaio che gli ha permesso di acquisire le basi tecniche e tattiche fondamentali. Successivamente, il centrale ha maturato una profonda conoscenza dei campionati dilettantistici calcando i campi di Serie D, Eccellenza e Promozione. Nel corso degli anni, l’atleta ha indossato maglie storiche del territorio, collezionando presenze significative con i colori del Cannara, del Ghivizzano Borgoamozzano, dell’Angelana e del Bastia. Nelle stagioni più recenti, il calciatore ha diviso la sua attività agonistica nuovamente tra la compagine del Cannara e la società del San Venanzo, sodalizio dal quale si è congedato per sposare il progetto calcistico della città serafica.

Dal punto di vista delle caratteristiche individuali, il nuovo acquisto si distingue per una spiccata duttilità tattica, dote che gli consente di adattarsi a diversi moduli e compiti sul terreno di gioco. La notevole forza fisica e l’abitudine consolidata a competere in tornei di alto livello lo rendono un innesto strategico di fondamentale importanza per blindare la retroguardia.

Il club ha espresso grande soddisfazione per la firma del contratto, accogliendo calorosamente il neoarrivato e augurandogli un percorso professionale ricco di successi e gratificazioni personali con i colori rossoblù.