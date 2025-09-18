Assisi celebra la 15ª Festa degli Angeli, memoria e speranza

Iniziative con preghiere, musica e solidarietà

Assisi, 18 settembre 2025 – Da venerdì 19 a domenica 21 settembre Assisi si prepara ad accogliere la quindicesima edizione de La Festa degli Angeli, in memoria dei figli in cielo, un appuntamento che si rinnova con intensità e partecipazione, trasformando un dolore profondo in un messaggio di speranza e fraternità.





La manifestazione, che si svolge nel cuore di Santa Maria degli Angeli, quest’anno assume un valore particolare: il tema scelto per il 2025, “Laudato sie mi’ Signore – un canto di gioia”, rende omaggio all’ottocentenario del “Cantico delle Creature” di San Francesco, ispiratore di un’invocazione di gratitudine per la bellezza del Creato, fonte inesauribile di vita e di luce spirituale.

Un cammino di fede e memoria

Nata nel 2011 a seguito della tragica perdita di tre bambini – Alessandro, Gabriele ed Emanuele – la Festa degli Angeli è cresciuta negli anni diventando un momento comunitario di incontro tra cielo e terra, dove la sofferenza per la scomparsa dei “figli in cielo” si trasforma in occasione di comunione e consolazione. Famiglie, amici e cittadini si ritrovano per condividere preghiere, emozioni e vicinanza, dimostrando che dalla memoria può fiorire la speranza.

Solidarietà e impegno sociale

Non solo preghiera e ricordo, ma anche un’importante dimensione di solidarietà caratterizza l’evento. Le magliette della Festa, simbolo di partecipazione e condivisione, e la raccolta fondi saranno interamente destinate a sostenere un progetto dell’Istituto Casoria di Assisi e a supportare famiglie del territorio in difficoltà. Un gesto concreto che testimonia come la comunità sia capace di trasformare il proprio dolore in azioni di aiuto e amore verso il prossimo.

Il programma della Festa

La tre giorni si apre venerdì 19 settembre con un incontro dedicato a San Piergiorgio Frassati, il Santo protettore della Festa 2025, figura simbolo di impegno e spiritualità giovanile.

Sabato 20 settembre è la giornata dedicata ai giovani, con il torneo di calcetto “In memoria di tutti i figli in cielo” e la suggestiva preghiera serale con il Rosario aux-flambeaux, un momento di raccoglimento intenso e partecipato.

Domenica 21 settembre si svolge la celebrazione principale: la Santa Messa sarà presieduta da fr. Emanuele Gelmi OFM, con la partecipazione attiva delle famiglie coinvolte nella Festa. La liturgia sarà animata dal coro parrocchiale di Santa Maria degli Angeli e dal maestro Andrea Ceccomori, mentre nel corso della cerimonia sarà firmato il patto d’amicizia con il Santuario Basilica Maria SS Incaldana di Mondragone (CE), simbolo di una fratellanza spirituale che unisce territori e comunità.

Durante tutta la manifestazione, il centro di Assisi sarà animato da mostre, laboratori creativi, esposizioni artistiche e momenti ludici dedicati a grandi e piccini, rendendo la Festa un’esperienza coinvolgente e partecipativa per ogni generazione.

La maglietta 2025: un simbolo di bellezza e speranza

Anche quest’anno, la maglietta ufficiale porta la firma di fr. Giuseppe Gioia, il disegno raffigura San Francesco mentre trasforma due rami in uno strumento musicale: un’immagine semplice ma carica di significato, che richiama la melodia del Cantico delle Creature, inno eterno di gratitudine verso la vita e il Creatore.

La Festa degli Angeli come si legge dal comunicato stampa della Provincia Serafica San Francesco – Assisi, si conferma così un appuntamento prezioso, capace di unire fede, memoria, cultura e solidarietà, per riscoprire insieme il valore della vita e il conforto della comunità.