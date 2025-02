Assisi e Roma unite per il Giubileo 2025

Assisi e Roma si preparano ad affrontare il Giubileo 2025 con un approccio collaborativo, sviluppando strategie e iniziative comuni. L’obiettivo è valorizzare l’identità, le tradizioni e il patrimonio culturale delle due città, oltre a migliorare i servizi per gestire il flusso di pellegrini e turisti durante gli eventi giubilari.

Durante un incontro tenutosi stamattina ad Assisi, la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, la presidente del Consiglio comunale di Assisi, Donatella Casciarri, e il sindaco f.f. di Assisi, Valter Stoppini, hanno discusso delle azioni comuni da intraprendere. Presenti all’iniziativa, svoltasi nella sala consiliare, erano anche gli assessori Veronica Cavallucci e Paolo Mirti, oltre a dirigenti e funzionari comunali.

L’idea principale è quella di confrontarsi sugli effetti dell’Anno Santo nei rispettivi territori, analizzando l’impatto culturale e turistico e riflettendo sulle opportunità che l’evento può generare per entrambe le comunità. Assisi e Roma saranno così unite su vari fronti. Il 5 e 6 aprile si terrà un grande evento congiunto che metterà in rete le due città, permettendo di costruire azioni e servizi comuni. Questo coinvolgerà anche cittadini, realtà culturali e associative. Nei prossimi mesi, è prevista la firma di un protocollo d’intesa fra i due comuni.

La presidente Donatella Casciarri ha espresso soddisfazione per l’incontro, definendolo un passo importante verso una collaborazione fattiva tra le due città, unite da sfide e valori comuni e vedendolo come una grande opportunità di crescita per Assisi. La presidente Svetlana Celli ha sottolineato l’importanza del dialogo con Assisi, dichiarando che rappresenta un esempio virtuoso di come due città ricche di storia e cultura possano lavorare insieme per affrontare al meglio le potenzialità offerte dal Giubileo 2025.

L’incontro è stato dunque l’occasione per avviare una riflessione congiunta sugli effetti e le opportunità legate al Giubileo 2025, con l’obiettivo di mettere in rete risorse e competenze per migliorare la gestione del flusso di visitatori e promuovere il patrimonio culturale delle due città. Il protocollo d’intesa che verrà firmato nei prossimi mesi costituirà il quadro di riferimento per le iniziative comuni, ponendo le basi per una collaborazione strutturata e duratura tra Assisi e Roma.

In sintesi, il Giubileo 2025 rappresenta un’occasione unica per Assisi e Roma di collaborare e affrontare insieme le sfide e le opportunità legate a questo importante evento, con l’obiettivo di valorizzare il loro patrimonio culturale e offrire un’accoglienza migliore ai pellegrini e turisti.