Assisi, il Cortile di Francesco 2025 incanta e unisce

Successo per l’edizione dedicata alla forza creativa

ASSISI, 22 SETTEMBRE 2025 – Si è chiusa con una serata carica di emozione e suggestione l’undicesima edizione del Cortile di Francesco, manifestazione culturale e spirituale promossa dalla Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco ad Assisi. Quest’anno, sotto il titolo “CreAzione”, l’evento ha messo al centro la creatività come forza generatrice di senso, relazione e bellezza, unendo artisti, intellettuali, performer e cittadini in un percorso di riflessione condivisa, come riporta il comunicato della Sala Stampa del Sacro Convento di San Francesco.

L’appuntamento conclusivo, tenutosi ieri sera nel suggestivo scenario della città serafica, è stato lo spettacolo di musica, danza e parole “Il Cantico delle creature. Sotto le Stelle di Assisi”, ideato da Vittoria Cappelli e Daniele Cipriani, con la partecipazione di numerosi artisti tra cui Paola Saluzzi, Costantino D’Orazio, Sasha Riva, Simone Repele, la compagnia Komoco, Eleonora Bordonaro, Paz De Manuel ed Elisa Marongiu. Lo spettacolo ha saputo unire linguaggi diversi in una narrazione poetica capace di parlare al cuore, offrendo al pubblico una vera e propria esperienza sensoriale ed emotiva.

Quella del 2025 è stata un’edizione ricca e partecipata, con oltre 100 ospiti tra relatori, artisti e studiosi, e 10 giorni di eventi: dalle lectio magistralis ai laboratori, dalle mostre agli incontri tematici, dalle anteprime teatrali ai momenti musicali. Il Cortile ha saputo animare Assisi in ogni suo angolo, restituendo alla città il ruolo di spazio vivo di confronto e dialogo, tra passato e futuro, tra spiritualità e società.

Fra Giulio Cesareo, OFMConv e direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento, ha offerto una chiave di lettura profonda sul senso dell’edizione:

«CreAzione non è solo creatività artistica, ma un’energia umana capace di trasformare la realtà, di svelarne i significati nascosti, di ricucire strappi nella quotidianità. In tempi segnati da superficialità e individualismo, abbiamo voluto ridare voce a quel frammento poetico che è in ogni gesto autentico, in ogni relazione costruita con rispetto e amore. Come un mazzo di fiori donato comunica affetto, così ogni momento della vita può diventare opera d’arte, perché intriso di fraternità, bellezza e pace».

Tra gli appuntamenti più seguiti, si segnalano le lectio di Massimo Recalcati, che ha riflettuto sul rapporto tra genio creativo e trauma, e quella di Aldo Cazzullo, dedicata al ruolo dell’Italia nella costruzione della cultura europea. Grande successo anche per la serata all’insegna della comicità e della leggerezza con Uccio De Santis, che ha saputo coniugare intrattenimento e riflessione, portando il sorriso tra il pubblico senza perdere il filo profondo della manifestazione.

Il Cortile di Francesco si è confermato un progetto collettivo, radicato nella tradizione francescana ma capace di parlare al presente. Fondamentale, come ogni anno, il contributo della comunità dei frati minori conventuali, che hanno lavorato in sinergia con enti culturali, istituzioni, università e realtà associative, dando vita a un’edizione corale e partecipata. Il sostegno dei partner pubblici e privati ha permesso inoltre una programmazione ampia e inclusiva, accessibile a tutte le età.

In vista dell’edizione 2026, il Cortile si prepara a inserirsi nel calendario delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco, un’occasione storica che vedrà Assisi al centro di un ricco palinsesto di eventi spirituali, culturali e artistici. Gli organizzatori hanno già annunciato che nei prossimi mesi verrà presentato un primo calendario, consultabile sul sito ufficiale sanfrancescovive.org, e aggiornato costantemente anche attraverso i canali social dell’evento.

Per chi non ha potuto partecipare di persona, tutti gli incontri dell’edizione 2025 sono già disponibili sul canale YouTube ufficiale @cortiledifrancesco. Notizie, immagini e approfondimenti si possono trovare anche sui profili social: Facebook (@CortilediFrancescoAssisi), Instagram (@cortiledifrancesco) e X (@francescoassisi). Il sito cortiledifrancesco.it resta il punto di riferimento per scaricare il programma completo e restare aggiornati sulle future iniziative.

Il Cortile di Francesco nasce per creare uno spazio di dialogo e incontro tra mondi diversi – spiritualità, arte, scienza, politica, economia – partendo dal messaggio universale di San Francesco. È un’iniziativa promossa dalla Custodia del Sacro Convento con l’intento di costruire ponti tra le persone, generare pensiero e promuovere la cultura della pace. Un luogo aperto, libero e partecipato, dove la complessità del presente viene affrontata con parole semplici, cuore aperto e pensiero profondo.