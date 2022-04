Assisi, Pasquetta al Bosco di San Francesco

Picnic in giardini monumentali e parchi storici accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili, giochi campestri e “caccia alle uova”, speciali visite, passeggiate ed escursioni guidate: sono queste le proposte del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano per Pasqua e Pasquetta 2022 in alcuni suoi Beni, da nord a sud della Penisola. Un’occasione per trascorrere le giornate di festa all’aria aperta, a contatto con la natura e con l’arte, alla scoperta di luoghi unici che rendono speciali i momenti di svago.

Il Lunedì dell’Angelo al Bosco di San Francesco ad Assisi (PG) sarà una celebrazione della bella stagione e della rinascita della natura: alle ore 10.30 partirà dall’ingresso situato sulla Piazza della Basilica Superiore una caccia al tesoro botanica per grandi e bambini, in compagnia della naturalista Chiara Proietti, mentre alle 12.30 le musiche e le danze di primavera nel giardino del Complesso benedettino di Santa Croce, a cura de I Trobadores, accompagneranno e allieteranno il pubblico.

L’area attrezzata e i prati limitrofi saranno a disposizione per picnic all’aria aperta.

Prenotazione obbligatoria.

Biglietti di ingresso con caccia al tesoro e concerto: Intero € 13; Iscritti FAI € 10; Ridotto 5-18 anni € 8.

Biglietti di ingresso solo concerto: Intero € 10; Iscritti FAI € 8; Ridotto 5-18 anni € 5.

Biglietti di ingresso solo caccia al tesoro botanica: Intero € 8; Iscritti FAI € 6; Ridotto 5-18 anni € 6.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2022” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo di Nespresso, azienda che dal 2020 sostiene la Fondazione, di Pirelli che conferma per il decimo anno consecutivo la sua storica vicinanza al FAI, e di Delicius che riconferma per il secondo anno il suo sostegno al progetto.

Bosco di San Francesco, Assisi (PG): tel. 075.813157; faiboscoassisi@fondoambiente.it

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: www.fondoambiente.it