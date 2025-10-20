Assisi Pax Mundi, un viaggio corale tra fede e musica

Attesa per la prima assoluta del Trittico Francescano

La città di Assisi ha respirato ancora una volta l’armonia e la profondità della musica sacra grazie alla dodicesima edizione di Assisi Pax Mundi, la rassegna internazionale che dal 16 al 19 ottobre 2025 ha saputo intrecciare fede, arte e comunità in un viaggio spirituale animato dalle voci di otto corali provenienti da tutta Italia. La manifestazione, dedicata al centenario del Cantico delle Creature, ha registrato un successo di pubblico tale da confermare il suo ruolo centrale nella vita culturale e religiosa della città serafica, come riporta il comunicato di Flavia Pagliochini.

L’edizione 2025 si è aperta nella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco, con suggestive sonorità portate dall’Istituto Preziosissimo Sangue di Bari e dall’Akademia Cantus et Fidis Coro Matilde Salvador di Alghero. Ogni giornata ha offerto momenti unici: venerdì, nelle storiche sedi della Cattedrale San Rufino e della Basilica di Santa Maria degli Angeli, hanno risuonato le voci del Coro Ana dell’Adda di Olginate Calolziocorte, della Polifonica Arborense di Oristano, del Manincanto di Portogruaro e del Lux Verbi Ensemble di Sassari. La tappa di sabato all’Abbazia di San Pietro ha coinvolto l’I.C. Manzoni Mottola di Taranto e il Resurrexit di Potenza, conducendo poi tutti i gruppi corali nella Chiesa superiore della Basilica di San Francesco per il concerto conclusivo, emozionante e ricco di significato.

Non solo concerti: la rassegna ha arricchito il programma con visite guidate al Museo Diocesano di San Rufino — e la spettacolare salita al campanile — e alla Biblioteca del Sacro Convento, dove i partecipanti hanno potuto ammirare tesori come il Cantorino di Reims, un prezioso breviario del 1224 forse appartenuto a San Francesco e rari manoscritti di Vivaldi. Preziosa anche la mattinata di formazione liturgico-musicale tenuta da padre Matteo Ferraldeschi, direttore della Corale Porziuncola, che ha permesso alle voci protagoniste di vivere l’esperienza non solo come esecuzione artistica, ma come autentica condivisione spirituale.

Emozioni forti anche nella giornata di chiusura, domenica 19, con la celebrazione animata da tutti i cori riuniti e l’esecuzione finale del Cantico delle Creature di padre Domenico Stella. A ciascun gruppo corale è stata consegnata una pergamena a ricordo dell’impegno e della partecipazione, suggellando uno spirito di comunità che supera ogni confine geografico.

Ma il cammino della manifestazione prosegue grazie alla “coda” speciale: sabato 25 ottobre 2025, alle 21 nella Chiesa superiore della Basilica di San Francesco, sarà la volta della prima mondiale assoluta del “Trittico Francescano”. Diretta da padre Peter Hrdy, dalla Cappella Musicale della Basilica e dal maestro Pietro Cangiano, la nuova opera coinvolgerà, oltre alla Cappella Musicale, il Coro Concentus Vocalis di Cannara e l’Orchestra Filarmonica Umbra. Un viaggio musicale e interiore dedicato alla figura di San Francesco e alle donne che hanno condiviso la sua regola, Santa Chiara e Jacopa de’ Settesoli. L’ingresso sarà libero, nel segno dell’apertura e della condivisione.

Assisi Pax Mundi è organizzata dalla Famiglia Francescana di Assisi con il contributo della Fondazione Perugia e il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, oltre alla collaborazione di Regione Umbria, Città di Assisi e Cappella Musicale della Basilica Papale. Annunciata infine la data della prossima edizione, dal 15 al 18 ottobre 2026: una promessa di nuovi incontri e nuove emozioni, nel solco profondo della spiritualità francescana.