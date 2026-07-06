Assisi4Life 2026 cerca sponsor prorogati i termini del bando

Nuova scadenza per finanziare l’atteso evento ad Assisi
Assisi 6 7 2026 – L’amministrazione comunale ha stabilito ufficialmente il prolungamento dei termini legati all’avviso pubblico per l’individuazione di partner economici. La nuova scadenza per l’invio delle proposte è stata fissata per il prossimo 20 agosto. Questo provvedimento intende ampliare la finestra temporale utile per consentire una maggiore partecipazione da parte delle realtà imprenditoriali interessate. La procedura selettiva originaria, la cui conclusione era precedentemente programmata per la giornata del 30 giugno scorso, si focalizza sulla ricerca di finanziatori privati e commerciali disposti a supportare attivamente le complesse fasi organizzative e logistiche della manifestazione. La rassegna istituzionale si svolgerà ufficialmente sul territorio nel corso del prossimo autunno, precisamente nelle giornate comprese tra il 19 e il 21 settembre 2026.
Il progetto nasce e si sviluppa in stretta sinergia con i solenni festeggiamenti promossi a livello nazionale per l’ottavo centenario francescano. L’iniziativa si propone l’obiettivo fondamentale di valorizzare e divulgare il profondo principio di armonia e rispetto tra il genere umano e l’ambiente circostante, un concetto storicamente promosso dallo stesso San Francesco. Gli organizzatori intendono presentare il centro storico urbano e l’ampia area protetta del Parco del Monte Subasio come contesti geografici ideali per lo sviluppo e la pratica delle attività motorie diffuse. I percorsi strutturati promuoveranno una visione del benessere psicofisico basata sulla sostenibilità ambientale, sulla tutela attiva della salute individuale e sul consolidamento dei legami di aggregazione sociale tra i cittadini e i numerosi turisti attesi sul territorio regionale.
Il testo del bando specifica che le collaborazioni commerciali con l’ente municipale potranno svilupparsi seguendo tre differenti modalità operative.
La prima opzione prevede una sponsorizzazione di natura puramente finanziaria, che si concretizzerà attraverso un’erogazione economica diretta a favore delle casse comunali.
La seconda formula è basata su un supporto di tipo tecnico, attuabile tramite la fornitura materiale di beni strumentali, la prestazione di servizi specifici o la concessione di altre utilità logistiche.
La terza opzione prevede invece una forma di contribuzione mista, caratterizzata dall’unione di risorse monetarie e supporti tecnici.
L’amministrazione comunale ha stabilito che l’entità del sostegno economico dovrà essere compresa all’interno di una fascia quantitativa che spazia da un valore minimo di duemila euro fino a un limite massimo fissato a quindicimila euro. A tutti i soggetti economici che verranno regolarmente selezionati per la partnership saranno garantiti vantaggi promozionali proporzionati all’investimento, consistenti in speciali e diffuse forme di visibilità e posizionamento del proprio marchio aziendale durante lo svolgimento delle attività pubbliche previste nel programma.
Per partecipare occorre compilare l’apposito modulo, disponibile insieme all’avviso sul sito del Comune di Assisi, al seguente indirizzo: https://www.comune.assisi.pg.it/novita/avvisi/novita_318.html
Le richieste vanno inviate a mezzo posta ordinaria o consegnate a mano, indirizzate a: Comune di Assisi – Settore Affari Generali – Ufficio Cultura, Cerimoniale ed Eventi, Piazza del Comune, 10 – 06081 Assisi (PG). Sulla busta dovrà essere apposta la scritta seguente: Manifestazione di interesse alla sponsorizzazione “Assisi4life 2026”.
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