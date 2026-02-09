Basket: derby umbro trionfo Virtus successo a Foligno

Una prova di forza assoluta sul parquet della città nemica

Una supremazia netta, schiacciante e priva di sbavature ha caratterizzato l’ultimo attesissimo confronto regionale sul parquet. Il derby umbro tra Ubs Foligno e Virtus Assisi si è risolto con un verdetto che non lascia spazio a interpretazioni: gli ospiti hanno letteralmente dominato la scena, imponendosi con un perentorio 52-82. La formazione sapientemente orchestrata da coach Piazza ha dimostrato una maturità tattica superiore, aggredendo la partita sin dal salto a due e mantenendo un’intensità agonistica che ha mandato in totale corto circuito i piani dei padroni di casa. Non è stata solo una questione di tecnica, ma di mentalità: la Virtus ha trasformando una sfida tradizionalmente equilibrata in un monologo sportivo durato quaranta minuti, come riporta il comunicati di Virtus Assisi.

Un avvio travolgente e la fuga decisiva

Il copione della gara si è palesato immediatamente nel corso della prima frazione. La Virtus ha preso le redini del gioco con una circolazione di palla fluida, chiudendo il segmento iniziale sul 10-18. Se il primo quarto era stato un avvertimento, il secondo è stato una vera e propria dichiarazione d’intenti. Grazie a una difesa a uomo asfissiante che ha tolto il respiro ai portatori di palla folignati, il vantaggio è lievitato costantemente fino al 27-46 registrato all’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi, invece di subire il ritorno d’orgoglio dell’Ubs, Assisi ha sferrato il colpo del k.o.: un parziale micidiale di 13-27 ha scavato un solco di 33 lunghezze, mettendo in ghiaccio il risultato con un quarto d’anticipo e trasformando l’ultima frazione in una pura formalità agonistica.

Le stelle di Assisi e il crollo dei padroni di casa

A nobilitare la serata della Virtus sono state le prestazioni individuali d’eccellenza che si sono fuse in un collettivo perfetto. Dubois è stato il terminale offensivo più prolifico con 19 punti messi a referto, ma la sua prova è stata magistralmente supportata dalla coppia composta da Provvidenza e Lucarelli, entrambi capaci di punire la difesa locale con 18 punti a testa. Questo tridente ha capitalizzato ogni errore degli avversari, costretti spesso a tiri forzati da una retroguardia ospite che non ha concesso tiri aperti. Sul fronte opposto, Foligno ha faticato a trovare una quadratura, con il solo Patani (13 punti) capace di impensierire parzialmente la difesa assisiate. A peggiorare il quadro per i locali è stata l’uscita anticipata per falli di Guerrini, episodio che ha definitivamente privato la squadra della chimica necessaria per tentare una rimonta impossibile.

Riflessioni sul futuro del campionato regionale

Il successo ottenuto a Foligno proietta la Virtus Assisi verso nuove ambizioni, consolidando la posizione in classifica e mandando un messaggio chiaro alle dirette concorrenti. La capacità di coach Piazza di preparare la partita nei minimi dettagli, neutralizzando i pericoli principali degli avversari, è il segnale di un gruppo che ha trovato la sua dimensione ideale. Per l’Ubs Foligno, invece, questa battuta d’arresto interna dovrà servire da lezione per correggere le lacune difensive mostrate e per ritrovare quella fiducia necessaria a riprendere il cammino in campionato.

I Risultati:

Ubs Foligno Basket – Virtus Assisi 52-82

Ubs Foligno Basket: Pandolfi Elmi 5, Guerrini 9, Baldinotti L. 7, Tosti 10, Mariotti 2, Patani 13, Cimarelli ne, Misolic 4, Negrini, Baldinotti B. ne, Conti 2, Zmejkoski. All. Sansone

Virtus Assisi: Conidi 11, Santantonio 2, Passeri, Lucarelli 18, Gambacorta, Chioccioni 2, Provvidenza 18, Gambelunghe, Dubois 19, Di Coste 12, Falcinelli. All. Piazza

Parziali: 10-18, 17-28, 13-27, 12-9.

Progressivi: 10-18, 27-46, 40-73, 52-82.

Uscito per 5 falli: Guerrini (Ubs Foligno Basket)