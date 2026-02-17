Calendimaggio: il Premio Lampone unisce Assisi e il comprensorio

Cagliari-Lecce 0-2, tre punti salvezza per i salentini Decisivi i gol nella ripresa di Gandelman e Ramadani

Spalletti “Galatasaray forte e con personalità, Juve senza paura” Tornando sul derby d'Italia il tecnico bianconero dice: "La simulazione offende il calcio e il professionista".

Palladino “Carichi per la Champions, vogliamo giocarcela” Il tecnico degli orobici: "Scamacca e' recuperato, De Ketelaere e Raspadori saranno sostituiti al meglio"

Buona la prima di Sinner a Doha, Machac ko in 2 set L'altoatesino è rientrato al meglio nel circuito dopo il ko degli Australian Open contro Djokovic.

Autonomia, Calderoli “Definiti schemi di intesa preliminare, mercoledì in Cdm” ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto oggi presso la sede del Dipartimento Affari Regionali e Autonomie un incontro tra il ministro Roberto Calderoli e i presidenti delle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, che lo scorso novembre hanno sottoscritto con il Governo le pre-intese per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con […]

Cina, il Capodanno si festeggia anche a 400 chilometri di distanza dalla terra PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sono a 400 chilometri dalla terra e quest’anno non potranno tornare a casa per la Festa di Primavera, ma i taikonauti (gli astronauti del programma spaziale cinese) hanno trovato un modo per rendere dolce la tradizionale festività nazionale.L’equipaggio dello Shenzhou-21, a bordo della stazione spaziale Tiangong (palazzo celeste) sta celebrando l’imminente […]

Meloni “Mercoledì il decreto per Niscemi e le zone colpite dal ciclone Harry” NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – “Noi portiamo mercoledì in Consiglio dei Ministri un decreto che si occupa in generale dell’alluvione e nello specifico di Niscemi, distinguendo le due questioni”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa a Niscemi, dove si è recata per una nuova ricognizione nel comune del Nisseno […]

Fontana quarta nei 1000 metri di Short track, oro Olanda MILANO (ITALPRESS) – Non arriva dai 1.000 metri dello short track, la 14a medaglia olimpica nella carriera di Arianna Fontana. L’azzurra, che aveva iniziato bene la sua gara difendendo il secondo posto, viene superata dall’olandese Xandra Velzeboer e perde successivamente terreno per un contatto con la cinese Gong Li. Costretta a ripartire dall’ultima posizione, la […]

Milano-Cortina: Gouadec “Spero in più visibilità per sport ghiaccio dopo Giochi” MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – La Fisg prevede che i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 promuovano gli sport del ghiaccio in tutta Italia. Lo ha dichiarato Kenan Gouadec, High Performance Director della Fisg, in un’intervista a Xinhua. “Gli sport del ghiaccio godono di un certo livello di popolarità ma restano discipline di nicchia in Italia […]