Cambio Festival apre con un programma estivo

I grandi eventi di musica e cultura nel territorio di Assisi

Assisi, 8 luglio 2026 – La programmazione culturale estiva si arricchisce con il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi del territorio umbro, come riporta il comunicato di Flavia Pagliochini. La macchina organizzativa di Cambio Festival è ufficialmente pronta a entrare nel vivo della sua programmazione per l’edizione del 2026 proponendo un fitto calendario di appuntamenti che uniscono la grande musica internazionale al dibattito contemporaneo. Dopo una prima anticipazione andata in scena nel mese di giugno presso la suggestiva cornice del Castello di San Gregorio, la manifestazione si sposta stabilmente all’interno della sua storica e tradizionale cornice logistica. Sarà infatti il Castello dei Figli di Cambio, situato nella frazione di Palazzo di Assisi, a ospitare la tranche centrale degli spettacoli estivi. Le date da segnare in agenda per questa sessione sono quelle che vanno dal 16-18 luglio, con l’inizio di tutte le esibizioni fissato per le ore 21.45.

Questo ciclo di spettacoli segue il prologo strumentale che ha visto protagonista il Trio Vasari durante le scorse settimane. Quell’evento specifico era stato inserito nel contesto della presentazione ufficiale del disco monografico dedicato alla figura del compositore Giorgio Federico Ghedini, pubblicato nell’aprile del 2026 sotto l’egida della casa discografica Da Vinci Publishing. In quella circostanza, i musicisti sul palco avevano proposto all’auditorio l’esecuzione di alcune pagine musicali dello stesso autore italiano, accostandole alle note strutturate del Trio per pianoforte numero tre in do minore opera centouno firmato da Johannes Brahms. Tale scelta ha consentito di strutturare una fitta interlocuzione artistica tra contesti temporali differenti e formule estetiche lontane, pur se accomunate da una medesima e profonda tensione interpretativa.

Il sipario sulla storica struttura di Palazzo di Assisi si alzerà ufficialmente la sera del sedici luglio con l’esibizione del Paolo Ricca Group. La formazione sarà accompagnata per l’occasione da un ospite d’eccezione come David Cross, figura storica della scena progressive internazionale e già celebrato violinista della formazione britannica dei King Crimson. L’appuntamento si configura come una vera e propria immersione nei territori del jazz-rock e delle sonorità avanguardistiche del vecchio continente. Il collettivo guidato da Paolo Ricca rappresenta del resto una delle realtà più consolidate del panorama fusion italiano, potendo vantare vent’anni di percorso artistico e quattro lavori discografici composti interamente da tracce originali. La presenza sul palco di una leggenda come David Cross permetterà di proiettare l’evento in uno scenario storico per gli amanti del rock progressivo europeo, con un costo d’accesso fissato a quindici euro.

La serata successiva del diciassette luglio vedrà come protagonista l’Antonio Forcione Quartet. Il leader della formazione è un virtuoso della chitarra acustica apprezzato a livello mondiale, forte di prestigiose collaborazioni in studio e dal vivo con pilastri della musica pop e soul come Phil Collins, Bobby McFerrin e Van Morrison. Recensito dalle colonne del quotidiano britannico The Guardian come uno dei migliori interpreti della chitarra nell’intero panorama europeo, Antonio Forcione guiderà il proprio quartetto attraverso un itinerario espressivo trasversale. Lo spettacolo si svilupperà combinando gli stilemi del jazz classico con le influenze della world music e le pulsazioni ritmiche tipiche delle tradizioni mediterranee, prevedendo un biglietto di ingresso pari a venti euro.

A chiudere il trittico nella frazione assisana, la sera del diciotto luglio, sarà il contrabbassista Renaud Garcia-Fons con il progetto intitolato Blue Maqam. Questa particolare produzione si propone come un’esplorazione sonora che mette in collegamento le suggestioni geografiche e culturali del bacino del Mediterraneo con le antiche tradizioni della Persia e le melodie dell’Irlanda. I testi che accompagnano le parti musicali traggono esplicita ispirazione dalla metrica poetica degli haiku. La performance vedrà sul palco il fondamentale apporto della compositrice e cantante Soléa-Fons, il cui inserimento organico all’interno del gruppo segna il formale ritorno della vocalità all’interno dell’orizzonte strumentale del genere jazz, con un prezzo per il pubblico stabilito a venti euro.

Per le giornate del 9-10 agosto è infatti previsto lo spostamento della rassegna nella località collinare di Costa di Trex, dove gli spettacoli avranno inizio a partire dalle ore 21.30. Il primo dei due appuntamenti agostani offrirà al pubblico un concerto a ingresso completamente gratuito firmato dal gruppo Ajde Zora. Il collettivo proporrà un vasto repertorio interamente incentrato sulla musica balcanica e sulle sonorità gitane, caratterizzato da ritmi incalzanti e melodie tradizionali dell’est d’Europa.

La sera seguente, 10 agosto, la scena sarà invece interamente occupata dalla Perugia Big Band. Lo storico ensemble orchestrale umbro presenterà sul palco l’esecuzione del programma intitolato Orchestral Suite Numero Uno. Si tratterà di un’esibizione volta a valorizzare la tradizione delle grandi orchestre jazz, offrendo arrangiamenti complessi e un impatto sonoro di stampo classico capace di coinvolgere una vasta platea di appassionati all’aperto.

In parallelo con la consolidata offerta di natura prettamente musicale, l’edizione 2026 tiene a battesimo il debutto ufficiale di Cambio Parole. Si tratta di una nuova sezione tematica interamente strutturata come spazio di approfondimento e di esercizio del pensiero critico. Il filo conduttore scelto per inaugurare questo percorso è incentrato sul concetto di Rivoluzione, che verrà sviscerato e analizzato nel corso di quattro incontri specifici condotti da saggisti, intellettuali ed esperti di settore. La rassegna prenderà il via il 10luglio anticipando la musica, proprio presso la fortezza di Palazzo. L’incontro inaugurale si intitola La guerra invisibile e vedrà la partecipazione del relatore Raffaele Di Marzio, il quale guiderà una riflessione focalizzata sulle dinamiche della cyber guerra e sull’impatto sociale delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale.

Il secondo appuntamento con la parola parlata è invece programmato per il 24 luglio alle ore diciannove, spostando la sede nell’Orto degli Aghi, situato nel cuore del centro storico della città di Assisi. In questa sede Samuele Chiovoloni terrà un incontro dal titolo Uno contro molti, definito come un insieme di appunti appassionati e di lettura critica mirati a ripercorrere l’evoluzione e la storia dell’arte teatrale.

Il percorso di Cambio Parole proseguirà anche dopo il termine della stagione prettamente estiva. Il 4 settembre, alle ore 17 la rassegna si trasferirà nei locali della Biblioteca del Sacro Convento ad Assisi per un focus intitolato Intelligenza artificiale o Inferno attuale. Il relatore Simone Andreozzi guiderà il pubblico attraverso un’analisi approfondita dei diversi ambiti applicativi di questa tecnologia, esaminandone i riflessi nel mondo dell’occupazione, nell’evoluzione delle normative giuridiche e negli assetti economici globali, all’interno di quella che viene descritta come una rivoluzione quotidiana e silenziosa.

L’ultimo atto della manifestazione si consumerà il 13 novembre alle ore 17 presso gli spazi espositivi del Museo di Bettona. L’incontro conclusivo, affidato alla voce di Clarissa Sirci, si intitola Dal colore al codice e si focalizzerà sulla rivoluzione permanente che investe i linguaggi espressivi e artistici contemporanei. La realizzazione complessiva di Cambio Festival è resa possibile grazie al contributo istituzionale della Città di Assisi e dell’agenzia Sviluppumbria. Il progetto vede la partecipazione di Acton in qualità di partner ufficiale, affiancato dai sostenitori Francesca Menichelli, operante come consulente finanziario, dall’azienda Baldini Recupero e Smaltimento e dall’istituto di credito BCC Banca Centro Toscana e Umbria, con la collaborazione di Fineco e il patrocinio formale concesso dalla Città di Perugia. I finanziamenti derivano inoltre dalle risorse del fondo PR FESR 2021-2027 relative al sostegno per le imprese operanti nei settori turistici, culturali, cinematografici e creativi.

Per tutti i concerti a pagamento, l’ingresso è gratuito per gli under 18, biglietti prenotabili su www.ticketitalia.com. Per

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