Cartelle, scontro ad Assisi sulla rottamazione dei debiti fiscali

Cina, capacità di stoccaggio energetico di nuova generazione +61% a fine giugno PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Amministrazione nazionale dell’energia ha reso noto ieri che la capacità installata cinese di stoccaggio energetico di nuova generazione è aumentata del 61% su base annua, raggiungendo, a fine giugno 2026, i 153 milioni di chilowatt. Lo stoccaggio energetico di nuova generazione è diventato una tecnologia chiave per favorire lo sviluppo e […]

Forte scossa di terremoto a Napoli, magnitudo 4.7 NAPOLI (ITALPRESS) – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata dall’Ingv, alle ore 19:46, nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 3 chilometri. La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente a Napoli, dove la gente è scesa in strada. Segnalazioni per ascensori bloccati […]

Cina, i nuovi settori economici spingono la crescita del Pil PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I nuovi motori di crescita della Cina hanno continuato a espandersi costantemente nel 2025, contribuendo in misura maggiore al prodotto interno lordo (PIL) del Paese, secondo i dati ufficiali pubblicati ieri. La produzione a valore aggiunto dell’economia delle “tre novità”, che comprende nuovi settori, nuove forme imprenditoriali e nuovi modelli commerciali, […]

E’ morto Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus MILANO (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 96 anni, Don Antonio Mazzi. Nato a Verona, è stato educatore e attivista, impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti. Ha fondato la comunità Exodus. Frequentemente invitato da varie reti televisive e radiofoniche in dibattiti e incontri su temi sociali di attualità, soprattutto tossicodipendenza, educazione, famiglia, emarginazione, […]

L’Italia sospende l’accordo Schengen con la Spagna Il ministero dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree con la Spagna.

Cina, un piano quinquennale per uno sviluppo industriale più sostenibile PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha pubblicato un piano quinquennale per promuovere la trasformazione sostenibile e a basse emissioni di carbonio del settore industriale, fissando l’obiettivo di raggiungimento del picco delle emissioni di anidride carbonica prodotte dall’industria entro il 2030. Il piano per il periodo 2026-2030, recentemente pubblicato dal ministero dell’Industria e della Tecnologia […]

Privatizzazione SAC, chiusa prima fase per la cessione della quota di maggioranza CATANIA (ITALPRESS) – Si è conclusa la prima fase della procedura per la selezione di un operatore economico per la cessione una partecipazione azionaria di maggioranza, pari ad almeno il 51% del capitale sociale, di SAC, Società di gestione degli Aeroporti di Catania e Comiso. Alla scadenza del termine fissato dall’avviso pubblico, SAC aveva ricevuto […]

Sanchez “A Ceuta attacco all’integrità territoriale della Spagna” CEUTA (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Quanto accaduto ieri è stato un attacco, una violazione dell’integrità territoriale della Spagna”. Lo ha dichiarato il premier spagnolo Pedro Sanchez, arrivato a Ceuta dopo il massiccio afflusso migratorio delle scorse ore. Secondo quanto riporta El Pais, Sanchez ha ringraziato il Marocco per la collaborazione nel garantire il rimpatrio dei migranti […]

Banca del Fucino, in aumento l’incertezza sui mercati e le attese di inflazione ROMA (ITALPRESS) – La ripresa del conflitto in Medio Oriente tra Usa e Iran nel mese di luglio ha fatto tramontare le speranze di un rapido ritorno dei prezzi delle materie prime energetiche sui livelli precedenti l’inizio delle ostilità. Così, anche le probabilità che il riemergere dell’inflazione sperimentato tra marzo e aprile si esaurisca nel […]