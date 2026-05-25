Dal dono al valore condiviso ad Assisi per Burkina Faso 2026

Un evento ad Assisi unisce imprese e solidarietà internazionale

Assisi, 25 maggio 2026 – Ad Assisi la solidarietà assume la forma di un’alleanza strutturata tra mondo sociale e mondo produttivo. Il 29 maggio, all’Agriturismo Il Cantico di Francesco, il Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli APS presenta l’evento “FARE RETE: DAL DONO AL BUSINESS”, una serata dedicata a ripensare il concetto di aiuto allo sviluppo. Non più solo sostegno emergenziale, ma un percorso che trasforma il gesto del dono in opportunità economica e in prospettive di lavoro. L’iniziativa nasce nella città di San Francesco, luogo simbolico di pace e fraternità, e guarda al Burkina Faso come terreno concreto di sperimentazione. Qui, la cooperazione viene interpretata come strumento per costruire autonomia, non dipendenza. Il focus è la creazione di un modello replicabile, capace di unire cultura, solidarietà e impresa in un’unica visione di sviluppo condiviso.

Al centro dell’evento c’è il progetto “BEF – Burkina Formazione e Impiego”, che intende portare nel Paese africano un modello di pace ispirato all’esperienza di Assisi. Il programma punta a una crescita economica inclusiva, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili. L’obiettivo non è solo trasferire competenze tecniche, ma costruire percorsi di emancipazione che mettano al centro dignità, lavoro e responsabilità. Un’attenzione specifica è rivolta alle donne e alle persone con disabilità, considerate motore di cambiamento nelle comunità rurali. Il progetto prevede l’accompagnamento di 330 piccoli produttori agricoli, organizzati in cooperative in cui la presenza femminile raggiunge circa il 70%. In questo modo, il sostegno alle attività generatrici di reddito diventa anche strumento per rafforzare il ruolo delle donne nella gestione economica familiare e comunitaria.

Il progetto BEF nasce anche come risposta al fenomeno dell’emigrazione forzata. L’idea di fondo è offrire ai giovani burkinabé strumenti per restare, creando condizioni di vita dignitose nel proprio territorio. In questa prospettiva, la logica del “fare rete” si traduce in interventi concreti che collegano formazione, impresa e occupazione. Sono previsti centinaia di kit per l’autoimpiego, destinati a giovani considerati meritevoli, per favorire l’avvio di piccole attività autonome. Parallelamente, la modernizzazione di 18 laboratori scolastici e la formazione di 300 docenti mirano a trasformare la scuola in un ponte verso il mercato del lavoro, aggiornando competenze e strumenti didattici. A questo si aggiunge l’attivazione di 1.100 stage e il sostegno a nuove iniziative imprenditoriali giovanili, così da accompagnare il talento lungo tutta la filiera che va dall’aula alla creazione d’impresa.

L’evento del 29 maggio è realizzato in collaborazione con BNI e CONFAPI Perugia, a testimonianza di una scelta precisa: coinvolgere il tessuto imprenditoriale locale in un progetto di cooperazione internazionale. L’incontro vuole mostrare come la collaborazione tra organizzazioni non profit e aziende possa generare valore condiviso, superando la tradizionale separazione tra solidarietà e business. Durante la serata, la presidente del Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli, Caterina Costa, illustrerà il percorso che ha portato alla costruzione di questa alleanza. L’idea è che le imprese possano contribuire non solo con risorse economiche, ma anche con competenze, reti commerciali e capacità organizzative. In questo modo, la cooperazione allo sviluppo diventa un ambito in cui il mondo produttivo può esercitare una responsabilità sociale concreta, partecipando alla creazione di lavoro e reddito in contesti fragili.

La scelta di Assisi come luogo di lancio del progetto non è casuale. La città legata alla figura di San Francesco viene proposta come laboratorio di pace economica, dove il linguaggio della fraternità si traduce in pratiche di cooperazione. Il modello “dal dono al valore condiviso” intende proprio questo: partire da un gesto gratuito e trasformarlo in un processo capace di generare sviluppo, autonomia e corresponsabilità, come riporta il comunicato stampa della Redazione AboutUmbria.

Dettagli evento:

L’incontro inizierà alle ore 18:00 e si concluderà con un apericena solidale dedicato al networking tra le aziende partecipanti.

29 maggio, ore 18:00

Agriturismo Il Cantico di Francesco, Palazzo di Assisi

Prenotazione obbligatoria: 347 7678513 | fundraising@centropace.org

Il progetto BEF diventa così il simbolo di una cooperazione che non si esaurisce nella beneficenza, ma punta a creare strutture durature, lavoro stabile e nuove possibilità per chi, troppo spesso, è costretto a cercare altrove il proprio futuro.