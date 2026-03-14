Elettrificazione: Assisi potenzia la rete con nuovi impianti

Un piano da mezzo milione di euro per la resilienza in città

Assisi, 14-03-2026 –Il sistema elettrico di una delle città più iconiche del mondo si rinnova profondamente per rispondere alle sfide poste dalla crisi climatica globale. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel incaricata della gestione delle infrastrutture di media e bassa tensione, ha dato ufficialmente avvio a una serie di interventi strutturali nel comprensorio assisano. Il progetto, denominato “Resilienza – Cluster Assisi 2026″, si pone l’obiettivo primario di innalzare gli standard di efficienza e sicurezza delle forniture energetiche. Questa iniziativa mira a fortificare i collegamenti locali contro le sollecitazioni esterne, con un’attenzione specifica ai fenomeni meteorologici estremi e alle calamità naturali che, con frequenza crescente, colpiscono la regione. L’approccio preventivo adottato dall’azienda punta infatti a ridurre drasticamente i rischi di blackout durante ondate di calore o temporali violenti, come riporta il comunicato di Riccardo Clementi IT COMM – Relazioni con i Media Toscana e Umbria.

L’operazione prevede un investimento complessivo pari a 500mila euro, una cifra destinata alla modernizzazione radicale di oltre 2,5 chilometri di linee elettriche. Il fulcro dei lavori si concentra nella popolosa frazione di Santa Maria degli Angeli, interessando arterie viarie nevralgiche come via Cimabue, via Becchetti, via del Risorgimento, via della Repubblica e via Aldo Moro. La scelta strategica è ricaduta sulla realizzazione di una rete interamente sotterranea. Tale soluzione garantisce una doppia utilità: da un lato incrementa la resistenza fisica dei cavi agli sbalzi termici e alle raffiche di vento; dall’altro tutela il decoro urbano e il pregiato paesaggio umbro. Di conseguenza, l’impatto visivo delle infrastrutture aeree viene eliminato, restituendo ai cittadini e ai pellegrini una visione del territorio più armoniosa e priva di ostacoli architettonici.

Una delle innovazioni tecniche più rilevanti del progetto risiede nella cosiddetta “magliatura” della rete. Attraverso la creazione di connessioni ad anello, il sistema elettrico viene configurato come una sorta di ragnatela interconnessa tra le varie cabine. Questa architettura automatizzata permette di isolare istantaneamente eventuali guasti su singoli segmenti. In caso di anomalia, la tecnologia digitale di E-Distribuzione è in grado di attivare percorsi alternativi per l’energia, attingendo dalle cosiddette linee di riserva controalimentanti. Tale processo avviene in modo autonomo e quasi immediato, assicurando la continuità del servizio elettrico alle utenze domestiche e industriali senza la necessità di lunghi interventi manuali sul posto. Questa flessibilità operativa rappresenta il cuore della moderna ingegneria delle reti.

La gestione dei lavori è stata pianificata in stretta sinergia con i rappresentanti del Comune di Assisi, al fine di armonizzare le esigenze tecniche con la vivibilità quotidiana. Per limitare i disagi alla circolazione stradale e ridurre l’impatto ambientale, l’azienda impiega metodologie di scavo innovative e a basso impatto. Inoltre, i piani di ripristino del suolo pubblico sono stati studiati per essere puntuali e di qualità elevata. Questo impegno verso la sostenibilità si riflette anche nella tempistica: le operazioni sono destinate a concludersi entro la fine dell’anno in corso. L’integrazione di tecnologie digitali e l’analisi predittiva dei rischi climatici rendono questa infrastruttura un laboratorio a cielo aperto per l’innovazione energetica nazionale, ponendo le basi per una rete sempre più robusta.

Il potenziamento avviato all’inizio del 2026 non è un intervento isolato, ma si inserisce in una più ampia programmazione nazionale per la modernizzazione dei sistemi elettrici. La nuova rete interrata di Assisi funge da fattore abilitante per la transizione energetica globale. Grazie a impianti digitalizzati e flessibili, sarà possibile gestire con maggiore efficienza la generazione distribuita proveniente da fonti rinnovabili e la diffusione dei sistemi di elettrificazione dei consumi. Lo sviluppo delle smart grids, ovvero le reti intelligenti, permette infatti di integrare meglio le colonnine di ricarica per veicoli elettrici e l’uso di pompe di calore. In questo modo, l’investimento di mezzo milione di euro si traduce in un beneficio tangibile per la collettività, accelerando il passaggio verso modelli di consumo più ecologici.

L’obiettivo finale di E-Distribuzione resta la garanzia di un servizio ineccepibile per cittadini e imprese. In un contesto economico dove la continuità energetica è fondamentale per la competitività, disporre di una rete capace di fronteggiare ondate di calore e maltempo estremo è un vantaggio competitivo essenziale. Le nuove direttrici sotterranee offrono una stabilità strutturale che le vecchie linee aeree non potevano garantire.

Pertanto, Assisi si posiziona come modello di eccellenza tecnologica, dove la tutela del patrimonio storico convive armoniosamente con l’adozione di soluzioni ingegneristiche all’avanguardia.