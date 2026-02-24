Pace, l’impronta di Moira Lena Tassi unisce Assisi al mondo

Oltre 30mila presenze per “Casa Lombardia”, modello di successo verso Paralimpiadi MILANO (ITALPRESS) – “Un grande successo, un modello che replicheremo, come previsto, per le Paralimpiadi, e poi, per la Design Week”. Parte da questa considerazione il presidente della Regione, Attilio Fontana, per evidenziare come “Oasi for life – Casa Lombardia”, lo spazio multifunzionale posizionato al centro della piazza che ospita il Palazzo della Regione, abbia […]

Festa di primavera, oltre 3,5 mln di visite nei musei sci-tech della Cina PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I musei cinesi della scienza e della tecnologia hanno ricevuto oltre 3,5 milioni di visite durante i nove giorni di vacanza per la Festa di primavera, presentando al pubblico delle mostre a tema che hanno integrato conoscenza, intrattenimento ed esperienze culturali. Lo ha dichiarato ieri il China Science and Technology Museum […]

Spalletti spinge la Juve “Sarà difficile ma ci proveremo fino alla fine” "Abbiamo bisogno degli occhi e del cuore della nostra gente", dice il tecnico alla vigilia della sfida con il Galatasaray

L’Italia “batte” la sedentarietà, media passi del 30% oltre i target mondiali ROMA (ITALPRESS) – Gli italiani sono più attivi di quanto suggeriscano i comuni stereotipi sulla sedentarietà e hanno già ampiamente superato i traguardi fissati dalla scienza medica internazionale. A rivelarlo è un’analisi di Macadam, applicazione europea di gamified tech for good che ha scelto l’Italia come mercato prioritario per il 2026, raggiungendo in 3 anni […]

Ucraina, Palazzo Chigi “Obiettivo pace, sovranità e integrità territoriale” ROMA (ITALPRESS) – “Nel quarto anniversario dell’ingiustificata e brutale aggressione russa all’Ucraina, il Governo italiano rinnova la propria solidarietà e vicinanza alle Istituzioni e alla popolazione ucraina. In questi quattro anni di lotta del popolo ucraino per la difesa della propria libertà e indipendenza, l’Italia ha sempre assicurato il proprio costante e convinto sostegno insieme […]

Assofranchising, Tommaso Valle è il nuovo segretario generale ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio Direttivo di Assofranchising, lo storico marchio della rappresentanza del franchising italiano aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia, ha nominato Tommaso Valle, manager con oltre 25 anni di esperienza nelle relazioni istituzionali, nella comunicazione e nel marketing, nuovo Segretario Generale. Valle subentra ad Alberto Cogliati, che nel corso del suo mandato […]

La televisione guarda al futuro, arriva il “decoder universale” ROMA (ITALPRESS) – Se ne parla da molti anni, spesso come un obiettivo lontano, più evocato che realmente raggiunto: oggi, però, il “decoder unico” non è più una promessa tecnologica nè un esercizio teorico, ma una realtà concreta. Si chiama “decoder universale” ed è disponibile sul mercato. Con la certificazione di Tivù, il decoder universale […]

D’Aversa “Il Torino deve ritrovare la giusta mentalità e l’entusiasmo” "Siamo in una posizione che non ci compete" afferma il neo tecnico granata

Green, Rossi (Assistal) “Senza incentivi si svaluta l’efficientamento energetico” ROMA (ITALPRESS) – Assistal, l’Associazione che rappresenta, in ambito di Confindustria, le ESCo e, più in generale, i Servizi di Efficienza Energetica, esprime attraverso una nota “forte preoccupazione” per la recente modifica della misura dell’iperammortamento. La norma originaria, si legge, “mirava a premiare gli investimenti green legati alla transizione ecologica, con particolare riferimento al Contratto […]