Palio del Cupolone 2026 Fornaci vince i Giochi dei Muje

Il successo dei giovani nella grande festa ad Assisi
Santa Maria degli Angeli, 15 giugno 2026 – Il Rione Fornaci ha conquistato la vittoria nell’edizione stagionale dei Giochi dei Muje, la competizione giovanile inserita all’interno della più ampia rievocazione storica di Santa Maria degli Angeli, nel comune di Assisi, come riferisce il comunicato di Sara Stangoni. La manifestazione sportiva e folkloristica si è consumata nel pomeriggio di sabato scorso nel cuore della frazione assisana, registrando un’altissima partecipazione di pubblico e un forte entusiasmo da parte delle nuove generazioni. La gara ha visto sfidarsi ragazzi di età compresa tra i dieci e i sedici anni, i quali hanno difeso i colori dei rispettivi rioni con determinazione e correttezza. Al termine di un serrato confronto sul campo, la compagine gialla delle Fornaci è riuscita a imporsi in classifica generale, superando la concorrenza del Rione del Campo, che si è posizionato al secondo posto, e del Rione Ponte Rosso, che ha chiuso la gara sull’ultimo gradino del podio.
La vittoria finale è arrivata dopo una situazione di perfetto equilibrio regolamentare. I rioni Fornaci e del Campo avevano infatti concluso le quattro prove canoniche in totale parità, raggiungendo entrambi la quota di quindici punti complessivi. I giovani si sono misurati in discipline tradizionali come il tiro con la cerbottana, il tiro con la fune, la corsa con i carretti e il gioco del mattone. Proprio quest’ultima specialità si è rivelata decisiva per l’assegnazione del titolo annuale. Il regolamento della fiera prevede infatti che in caso di ex aequo il primo posto venga assegnato alla squadra con il miglior piazzamento nella sfida del mattone.
Il gruppo guidato dal capitano Roberto Catanossi ha così potuto sollevare lo stendardo ufficiale della vittoria. Il drappo di quest’anno è stato realizzato partendo da un disegno di Rachele Ferracci, alunna dell’Istituto Comprensivo Assisi 2 e vincitrice di un concorso scolastico interno.
I Giochi dei Muje rappresentano da sempre un fondamentale punto di partenza per avvicinare le fasce d’età più giovani alla vita associativa del Palio del Cupolone, giunto quest’anno al prestigioso traguardo della sua decima edizione complessiva. Dopo i complessi e spettacolari cortei storici messi in scena nella serata di domenica, l’attenzione della kermesse si sposta ora sulle produzioni teatrali serali. Gli spettacoli prenderanno il via a partire dalle ore ventidue sul grande palcoscenico all’aperto allestito in piazza Garibaldi, offrendo tre serate consecutive di rievocazione culturale e memoria del territorio.
Classifica finale dei MiniPalio 2026
Risultati parziali:
Ciascun rione presenterà un testo originale frutto di una dettagliata e meticolosa ricerca storiografica coordinata dall’Ente Palio J’Angeli 800. Il Rione Ponte Rosso aprirà la rassegna proponendo un affresco popolare della vita umbra di fine Ottocento, teso a dare voce ai ricordi e alle fatiche quotidiane delle classi sociali meno abbienti. Successivamente il Rione Fornaci porterà in scena un’opera dedicata ai grandi fermenti politici e civili dell’Italia risorgimentale, analizzando la crescita della coscienza popolare attraverso il dibattito democratico dell’epoca. Infine il Rione del Campo chiuderà il ciclo teatrale con una rappresentazione incentrata sulle lettere private e sui documenti d’archivio locali, intrecciando i fatti della grande cronaca nazionale con i piccoli frammenti di vita quotidiana della comunità umbra dell’Ottocento. Le messinscena coinvolgeranno centinaia di figuranti in costume e saranno valutate da una commissione esaminatrice qualificata, composta dal regista Andrea Collavino, dalla scenografa Cristina Bianchi e dallo storico Gianluca Stefani.
La settimana di celebrazioni e competizioni a Santa Maria degli Angeli proseguirà senza sosta fino alla giornata di sabato 20 giugno. Il ricco cartellone degli eventi prevede infatti lo svolgimento delle ultime due decisive prove sportive, destinate a spostare definitivamente gli equilibri della classifica generale e ad assegnare il titolo della decima edizione. Nella serata di venerdì 19 giugno le squadre dei tre rioni si affronteranno nel corso della tradizionale Disfida, una serie di prove fisiche che richiedono destrezza e un forte affiatamento tra i partecipanti. Il verdetto definitivo sul rione vincitore sarà emesso soltanto sabato venti giugno, in concomitanza con la disputa del Gioco della Fabbrica, l’evento sportivo più atteso e caratteristico dell’intera manifestazione. Questa prova rievoca simbolicamente le fatiche degli antichi operai e dei costruttori della basilica monumentale. La somma aritmetica di tutti i punteggi accumulati nelle sfilate, nel teatro e nelle arene sportive decreterà il rione campione del Palio del Cupolone 2026.
Il rione trionfatore riceverà ufficialmente il prezioso Palio artistico dipinto per l’occasione dall’artista Francesca Capitini, che rimarrà custodito nella sede rionale per tutto il prossimo anno come simbolo di supremazia cittadina.
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