Palio del Cupolone 2026 Fornaci vince i Giochi dei Muje

Scoperta maxi frode fiscale da 200 milioni in Lombardia, 8 arresti LODI (ITALPRESS) – Un’organizzazione criminale capace di riciclare oltre 200 milioni di euro trasferendoli in Cina attraverso canali bancari clandestini. E’ quanto scoperto dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Lodi, nell’ambito dell’indagine “Green River” coordinata dalla locale Procura.I finanzieri hanno eseguito 8 misure cautelari personali e un maxi sequestro da 31 […]

Manita Svezia alla Tunisia, 5-1 e primo posto nel Girone F MONTERREY (MESSICO) (ITALPRESS) – La Svezia travolge 5-1 la Tunisia all’esordio nel Mondiale 2026 e va in testa al Girone F in solitaria, dopo il pareggio tra Olanda e Giappone. La squadra di Graham Potter si impone a Monterrey grazie alle reti di Ayari (doppietta), Isak, Gyokeres e Svanberg, appena entrato dalla panchina. Inutile per […]

La Costa d’Avorio batte l’Ecuador, decisivo il gol di Diallo al 90′ PHILADELPHIA (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Costa d’Avorio segna all’ultimo respiro, batte l’Ecuador per 1-0 e raggiunge la Germania in testa al Girone E del Mondiale. A decidere la sfida è la rete siglata al 90′ dall’ex Atalanta Amad Diallo, entrato nella ripresa. La prima chance se la conquista la selezione africana, con la conclusione […]

Raggiunto accordo preliminare Iran-Usa, venerdì la firma a Ginevra WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Stati Uniti e Iran hanno annunciato di aver raggiunto un’intesa preliminare per porre fine al conflitto esploso lo scorso 28 febbraio.Il presidente americano Donald Trump ha scritto su Truth Social alle 5:30 ora di Washington (21:30 GMT) che “l’accordo con l’Iran è ora completato”. Pochi minuti prima era stato il […]

Kamada rovina il debutto dell’Olanda, il Giappone trova il 2-2 all’88’ Solo un punto per gli oranje, non bastano le reti di Van Dijk e Summerville

Schlein “Quando si andrà a votare noi pronti, no a larghe intese” BOLOGNA (ITALPRESS) – “Se guardiamo ai voti reali, la nostra alleanza progressista è piu avanti di quella che oggi governa, e per questo non dobbiamo sbagliare”. Lo ha sottolineato, dal palco della Repubblica delle idee, a Bologna, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ribadendo che dalla strada dell’unità nel campo largo “non si torna […]

G7, scontri a Ginevra tra manifestanti anti-vertice e polizia GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Violenti scontri sono scoppiati, alla vigilia del vertice di Evian, tra manifestanti anti-G7 e polizia nei pressi della sede delle Nazioni Unite a Ginevra, in Svizzera. I manifestanti, secondo quanto riportano i media locali, avrebbero lanciato bottiglie, pietre, pezzi di cemento e petardi contro la polizia, che ha risposto con gas […]

La Germania dilaga dopo lo spavento iniziale, Curacao battuto 7-1 Un gol di Comenencia illude la nazionale di Advocaat, che incassa la goleada di Havertz e compagni

Accordo Usa-Iran, Trump “Slitta di qualche ora firma a distanza, fra una settimana in Europa” ROMA (ITALPRESS) – La firma dell’accordo tra gli Stati Uniti e l’Iran dovrebbe avvenire nelle prossime due o tre ore, dopo un lieve slittamento causato dal raid israeliano su Beirut. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Fox News. Una firma elettronica è prevista per oggi, mentre una firma in presenza […]