Parco del Monte Subasio apre il cartellone di Assisi Estate

All’Inferno e ritorno, l’Argentina ribalta l’Egitto e va ai quarti Sotto di due gol, la Seleccion rimonta fino al 3-2 finale nel segno di Messi

Posato il 26^ cassone della Diga Foranea di Genova GENOVA (ITALPRESS) – Sale a 26 il numero dei cassoni installati per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, una delle più importanti infrastrutture marittime attualmente in costruzione in Europa. Un nuovo modulo, un elemento strutturale lungo 67 metri e alto 33 metri, è stato posato oggi dal Consorzio PerGenova Breakwater guidato da Webuild […]

Cina, nel 2026 la produzione di robot umanoidi supererà le 100.000 unità SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Quest’anno la produzione cinese di robot umanoidi dovrebbe superare le 100.000 unità, come ha dichiarato oggi Gan Xiaobin, vice direttore del dipartimento di scienza e tecnologia del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione. Gan ha rilasciato le dichiarazioni in una conferenza stampa in occasione della World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026, […]

“LaRipartenza, liberi di pensare”, dal 17 al 19 luglio a Maratea l’11^ edizione ROMA (ITALPRESS) – L’undicesima edizione de “LaRipartenza, liberi di pensare”, ideato da Nicola Porro, direttore responsabile del giornale Nicolaporro.it, si sposta per la prima volta a Maratea in Basilicata: dal 17 al 19 luglio 2026, all’Hotel Santavenere. Previsti diversi dibattiti, masterclass e momenti di confronto in riva al mare. Sviluppo economico, intelligenza artificiale, infrastrutture, energia […]

Pedersen vince la 4^ tappa, Traeen nuova maglia gialla al Tour FOIX (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mads Pedersen vince di prepotenza la quarta tappa del Tour de France 2026, la Carcassone – Foix di 181,9 km. Il corridore della Lidl-Trek si inserisce nella fuga di giornata e centra l’obiettivo, portando a casa il successo in una frazione perfetta per le sue caratteristiche. Il danese, che con la […]

La Cina stila una lista dei principali progetti nazionali per il 2026 PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha definito e pubblicato la lista completa dei principali progetti di investimento di quest’anno, destinati ad attuare importanti strategie nazionali e a rafforzare le capacità di sicurezza in settori chiave, come ha dichiarato ieri il massimo organo di pianificazione economica del Paese. La Commissione nazionale per lo sviluppo e […]

Sibeg Coca-Cola investe sul futuro, 51 mln per la piattaforma logistica a Catania CATANIA (ITALPRESS) – Un’infrastruttura avanzata per la gestione della logistica, capace di combinare stoccaggio in altezza, automazione e connessione diretta con i processi produttivi e distributivi, attraverso sistemi di controllo intelligenti basati su AI. Con un investimento di 51 milioni di euro, Sibeg Coca-Cola accelera sul fronte dell’innovazione e annuncia la realizzazione di un nuovo […]

Sinner batte Struff e vola in semifinale a Wimbledon L'azzurro piega il tedesco in 3 set: per la decima volta e' nei primi quattro in uno Slam.

Dal Lazio all’Europa, la nuova sfida è rafforzare il dialogo con i territori ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa al WeGil di Roma l’iniziativa “Avvicinare l’Europa alle comunità locali”, promossa dal Consiglio regionale del Lazio, dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome e dal Comitato europeo delle Regioni, con il supporto della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, delle reti di informazione […]