Rubano borsa a una turista, la polizia la ritrova

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi sono intervenuti dopo una segnalazione di furto e hanno fatto un importante ritrovamento nei pressi di un campeggio in via Eremo delle Carceri. La refurtiva in questione era una borsa rubata a una turista inglese che si trovava in visita nella suggestiva città. La donna, avendo rilevato tramite il sistema di localizzazione GPS che il suo smartphone si trovava nei dintorni dell’Eremo delle Carceri, aveva richiesto l’aiuto delle forze dell’ordine.

La turista aveva spiegato agli agenti che all’interno della borsa rubata vi erano, oltre al telefono, anche auricolari, documenti, contanti e carte di credito. Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie, gli agenti hanno condotto una scrupolosa ricerca nei pressi del campeggio, dove hanno effettivamente recuperato la borsa contenente parte della refurtiva.

Una volta ritrovata, gli agenti hanno prontamente contattato la turista per informarla del ritrovamento. La donna si è quindi recata presso gli uffici del Commissariato, riottenendo il possesso del suo telefono e di parte degli oggetti rubati, tra cui i documenti e alcune carte di credito. Nel frattempo, le indagini sono in corso per identificare gli autori del furto e portarli alla giustizia.