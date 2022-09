Search for: Search Button

Una pagina dedicata al mondo dell’energia

L’amministrazione comunale di Assisi, tra gli altri obiettivi di mandato, punta con forza e convinzione sulla politica ambientale, in particolare sulla sfida contro i cambiamenti climatici che non è soltanto un dovere ma anche e soprattutto un’occasione per trasformare la società a misura di uomo, più compatibile e coerente con la natura e rendere la nostra economia più sostenibile.

Sul sito istituzionale è aperta una pagina ricca di informazioni (https://www.comune.assisi.pg.it/assisi-2050-una-citta-carbon-neutral/)

sull’attività del Comune in merito a queste problematiche, come l’impegno per far diventare Assisi città carbon neutral entro il 2050 o la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili, di cui Assisi vuole essere apripista per quanto riguarda la costituzione di una comunità energetica di rilevanti dimensioni che coinvolga enti pubblici, aziende e cittadini.

Da ricordare che il Comune ha aderito nel 2017 al Patto dei Sindaci per il clima e l’energia, i cui firmatari si impegnano attraverso il Paesc (Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima) a ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030 e ad aumentare la loro resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici.

Inoltre, il Comune di Assisi aveva superato, insieme alle città della zona sociale, il primo step del progetto europeo Eu Cities Mission per diventare città carbon neutral. Assisi ha anche vinto il bando europeo Horizon 2020 European City Facility (Eucf) con il progetto “Towards a climate neutral Assisi: the role of citizen and tourist in the city of Francesco in the post covid new normal”.

Le risorse ottenute hanno lo scopo di accelerare il raggiungimento degli obiettivi del Paesc, grazie al coinvolgimento degli stakeholders e attività di sostegno per l’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili secondo un nuovo modello di energia condivisa, mediante la creazione delle prime Comunità energetiche rinnovabili (Cer) nel territorio comunale.

Le Cer sono una nuova forma di promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con benefici ambientali per il territorio e per le imprese e una riduzione dei costi energetici. Per saperne di più è possibile scaricare, sempre dal sito istituzionale, una brochure con tutte le informazioni utili sulle comunità energetiche ed è anche possibile compilare un questionario per esprimere interesse ad approfondire l’argomento.

Sulla stessa pagina istituzionale c’è lo sportello per l’energia, uno spazi che utilizza diversi canali (sito web newsletter e social network), dove vengono pubblicate tutte le notizie e informazioni legate al mondo dell’energia e della sostenibilità ambientale, comprese le iniziative che servono per ridurre il consumo di energia fossile e/o aumentare la produzione di fonti rinnovabili, con tante informazioni e indicazioni per ridurre il consumo energetico e conseguentemente ridurre le bollette energetiche.