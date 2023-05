Aperto il Calendimaggio di Assisi omaggio corale a Davide Piampiano

Aperto Calendimaggio Assisi omaggio corale a Davide Piampiano

Aperto Calendimaggio Assisi – Si è aperto oggi, mercoledì 3 maggio, il Calendimaggio di Assisi, edizione 2023. Quattro giorni di sfide a suon di cori, cortei e spettacoli, che vedono rinnovarsi la contesa incruenta, ma non per questo meno sentita, tra Nobilissima Parte de Sopra, che guida l’albo d’oro con 34 vittorie, e Magnifica Parte de Sotto, che insegue a 30: nei sessantotto anni di vita della Festa, ci sono poi due non assegnazioni e un ex aequo.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Mercoledì pomeriggio dopo la benedizione dei vessilli nella cattedrale di San Rufino (Nobilissima Parte de Sopra) e nella Basilica di San Francesco (Magnifica Parte de Sotto), l’investitura dei giurati (Chiara Bertoglio, musicologa e musicista, Ciro D’Emilio, regista e sceneggiatore, Antonio Musarra, storico medievista) e la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco di Assisi, Stefania Proietti, al Maestro de campo, quest’anno Bruno Cianetti. “Bentornate genti nostre in piazza del Comune, nella nostra piazza. Ciò che ad Assisi si fa e si sogna è anche del mondo. Perché Assisi è un mondo ed è il mondo e Assisi città mondo ha sete di primavera. Mostreremo e mostrerete la forza accumulata nei mesi e l’intelligenza che la governa. E i giurati giudicheranno”, il saluto del presidente dell’Ente Marco Tarquinio.

È seguito l’ingresso dei cortei di Magnifica e Nobilissima, la restituzione del Palio. Pur nella contesa, non è mancato un omaggio a Davide Piampiano, il giovane tragicamente scomparso a gennaio. Un omaggio corale delle Parti, pensato da Andrea Vallesi, capo tamburino della Nobilissima in cui Davide “militava”, ma condiviso anche dalla Magnifica, dove Davide aveva molti amici. In piazza del Comune, mentre i blu suonavano, i tamburini rossi hanno portato la foto di Davide per condividere con lui, come detto in maniera comune, anche questo Calendimaggio.