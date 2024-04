Assisi nella tradizione Premio Carlo Lampone: Calendimaggio 2024

Assisi nella tradizione Premio Carlo – La città di Assisi, rinomata per la sua ricca storia e spiritualità, ha dato il via alla 29ª edizione del Premio “Carlo Lampone” il 22 aprile 2024, con una cerimonia celebrata nella storica Sala della Conciliazione. Questo evento annuale, curato dall’Ente Calendimaggio, mira a instillare nei giovani il valore delle tradizioni locali attraverso la competizione creativa, onorando la memoria di Carlo Lampone, fervente promotore della festa e amato cittadino.

Il vicepresidente dell’Ente Calendimaggio, Stefano Venarucci, ha aperto l’evento con un discorso toccante sull’importanza del Calendimaggio come simbolo di unità generazionale e amicizia comunitaria. Il sindaco Stefania Proietti ha poi preso la parola, sottolineando gli sforzi dell’amministrazione cittadina nel promuovere eventi culturali che lasciano un’impronta duratura, come l’imminente centenario francescano del 2026.

Il concorso ha visto una notevole partecipazione degli studenti di tutte le età, da quelli dell’infanzia ai ragazzi delle scuole medie, che hanno esplorato e interpretato il tema del Calendimaggio attraverso elaborati grafici e scritti, riflettendo le loro personali esperienze e il legame con la festa.

Parallelamente, l’Ente Calendimaggio ha lanciato l’iniziativa “Ristoranti del Calendimaggio” in collaborazione con la Confcommercio locale e la Fipe. Questa iniziativa ha coinvolto numerosi ristoranti di Assisi, i quali dal 24 aprile al 11 maggio offrono ai loro ospiti un piatto speciale, creato per celebrare la festa e servito su piatti in maiolica, realizzati dall’artigiano Fabio Gialletti di Deruta, e destinati a diventare un ricordo tangibile per i commensali.

La Taverna del Calendimaggio, che ha aperto le sue porte il 24 aprile nella suggestiva Sala delle Volte, ha offerto un’esperienza culinaria unica, arricchita dalla presenza di Giorgione, celebre cuoco e personaggio televisivo. Le serate in taverna hanno permesso agli ospiti di interagire con il cuoco, scambiare storie e ricevere consigli sulla preparazione di piatti tradizionali e genuini.

Il programma del Calendimaggio 2024 si estende oltre la gastronomia, proponendo una serie di eventi che riflettono lo spirito comunitario e storico di Assisi. L’8 maggio ha visto la benedizione dei vessilli e l’inizio del corteo storico, seguito da eventi che includono giochi medievali e rievocazioni storiche, culminando con la celebrazione di “Madonna Primavera” e le competizioni tra le due Parti della città.

Gli eventi proseguono fino all’11 maggio, con spettacoli di sbandieratori, giochi per i più giovani e la grande sfida della sera, dove giochi di fuoco e canti tradizionali animano le vie della città. La manifestazione si conclude con la cerimonia di assegnazione del Palio, momento clou che sancisce il legame tra passato e presente di Assisi.

L’edizione 2024 del Calendimaggio di Assisi non è solamente un evento locale ma una festa che si estende a un pubblico globale grazie alla trasmissione in streaming, permettendo a tutti di partecipare a questa celebrazione unica di storia, cultura e comunità. Con un programma così ricco, il Calendimaggio si conferma come uno degli eventi più significativi di Assisi, un appuntamento imperdibile che celebra la bellezza della tradizione in un contesto moderno e inclusivo.

Calendario degli Eventi del Calendimaggio di Assisi 2024

Mercoledì 8 Maggio

15:00 – Benedizione dei vessilli: Cerimonia di apertura presso la Basilica Superiore di San Francesco per la Magnifica Parte de Sotto e presso la Cattedrale di San Rufino per la Nobilissima Parte de Sopra.

– Benedizione dei vessilli: Cerimonia di apertura presso la per la Magnifica Parte de Sotto e presso la per la Nobilissima Parte de Sopra. 15:45 – Inizio del corteo storico dalla Piazza Santa Chiara verso Piazza del Comune . Esecuzione dell’inno del Coprifuoco a cura dei cori delle due Parti.

– Inizio del corteo storico dalla verso . Esecuzione dell’inno del Coprifuoco a cura dei cori delle due Parti. Pomeriggio – Il Maestro de Campo Bruno Cianetti riceve le chiavi della città dal sindaco di Assisi Stefania Proietti e inizia ufficialmente le celebrazioni con l’ingresso dei cortei storici. Restituzione del Palio e saluti ufficiali. Conclusione con la lettura dei bandi di sfida.

– Il Maestro de Campo Bruno Cianetti riceve le chiavi della città dal sindaco di Assisi Stefania Proietti e inizia ufficialmente le celebrazioni con l’ingresso dei cortei storici. Restituzione del Palio e saluti ufficiali. Conclusione con la lettura dei bandi di sfida. 21:30 – Rievocazioni di vita medioevale nei vicoli di Parte de Sotto.

Giovedì 9 Maggio

16:00 – Evento di “Madonna Primavera” in Piazza del Comune : elezione della regina della festa dopo le prove di agilità e abilità tra i protagonisti delle due Parti.

– Evento di “Madonna Primavera” in : elezione della regina della festa dopo le prove di agilità e abilità tra i protagonisti delle due Parti. Pomeriggio/Sera – Competizioni: gara di tiro dei Balestrieri, corsa delle tregge e tiro alla fune. Rievocazioni di vita medioevale nei vicoli di Parte de Sopra.

Venerdì 10 Maggio

16:00 – Spettacolo degli Sbandieratori di Assisi in Piazza del Comune , seguito dal Calendimaggio dei Piccoli con giochi di forza e destrezza.

– Spettacolo degli Sbandieratori di Assisi in , seguito dal Calendimaggio dei Piccoli con giochi di forza e destrezza. 21:30 – “La Tenzone” con giochi di fuoco e l’ingresso serale dei cortei storici, animando le strade con l’arte pirotecnica e musica tradizionale.

Sabato 11 Maggio

16:00 – Dopo il suono della campana delle Laudi, ingresso dei cortei storici e uscita dei costumanti in Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara .

– Dopo il suono della campana delle Laudi, ingresso dei cortei storici e uscita dei costumanti in e . 21:30 – “Il Canto”: sfida canora tra le due Parti. I giurati si ritirano per decidere l’assegnazione del Palio.

– “Il Canto”: sfida canora tra le due Parti. I giurati si ritirano per decidere l’assegnazione del Palio. Notte – Conclusione delle celebrazioni e festeggiamenti liberi per le strade di Assisi.

Ogni giorno del Calendimaggio, dal 24 aprile all’11 maggio, è inoltre possibile partecipare a esperienze gastronomiche uniche nei Ristoranti del Calendimaggio, con piatti speciali serviti su piatti di maiolica realizzati appositamente per l’evento. La Taverna dell’Ente Calendimaggio, aperta dal 24 aprile, offre una programmazione culinaria curata dal celebre Giorgione.