Assisi rivela le Madonne Primavera del Calendimaggio 2024

Assisi rivela le Madonne – In una serata animata dalla comunità e dai turisti riuniti nella piazzetta della Chiesa Nuova di Assisi, sono stati ufficialmente annunciati i nomi delle candidate a Madonna Primavera per il prossimo Calendimaggio, uno degli eventi più pittoreschi e attesi dell’Umbria. Il Calendimaggio, che celebra la primavera con una serie di festeggiamenti e rievocazioni storiche, vedrà quest’anno dieci giovani donne rappresentare le due fazioni storiche della città: la Magnifica Parte de Sotto e la Nobilissima Parte de Sopra.

Durante l’evento del 30 aprile, sono state presentate cinque candidate per ciascuna Parte. Per la Magnifica Parte de Sotto, le nominate sono Milena Bocchini, Chiara Fabbri, Matilde Fiorucci, Martina Santarelli e Maddalena Simonelli. Per la Nobilissima Parte de Sopra, le candidate sono Elisa Benvenuto, Viola Frascarelli, Caterina Roberti, Maria Sophia Sensi e Teresa Angelica Settimi. Queste giovani donne sono state scelte per la loro grazia e per il loro impegno nella vita comunitaria, e una di loro sarà eletta Regina del Calendimaggio 2024.

L’annuncio è stato fatto dal magistrato presidente dell’Ente Calendimaggio, Marco Tarquinio (presente anche il sindaco Stefania Proietti), che ha esaltato l’importanza della festa per Assisi e per l’intera Umbria, ricordando come il Calendimaggio non sia solo una celebrazione, ma anche un momento di profondo significato culturale e storico per la città. Tarquinio ha inoltre esortato tutti i partecipanti a vivere la festa con orgoglio, forza e lealtà.

La serata è stata ulteriormente arricchita dalle esibizioni dei Cantori di Assisi, che hanno interpretato brani tradizionali legati alla festa, consolidando il legame tra la comunità e le sue antiche tradizioni.

Il Calendimaggio di Assisi, che quest’anno si svolgerà dall’8 all’11 maggio, promette di essere un evento ricco di storia, cultura e divertimento, culminando nella scelta della Madonna Primavera durante il giorno dedicato a questa figura il 9 maggio. Le festività includeranno vari eventi come la benedizione dei vessilli, la competizione tra balestrieri, giochi di sfida e spettacoli di sbandieratori, tutti mirati a celebrare la ricchezza della tradizione assisana.

Gli appassionati di storia e cultura medievale possono seguire l’evento in diretta streaming attraverso i canali ufficiali e partecipare personalmente assistendo alle numerose rappresentazioni e sfide che animeranno le strade di Assisi, testimoniando il fascino senza tempo del Calendimaggio. Abbonamenti per assistere agli eventi dalla tribuna sono già disponibili per l’acquisto online, assicurando un posto in prima fila a questo straordinario spettacolo di tradizione e comunità.