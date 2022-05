Calendimaggio di Assisi 2022, vince la Parte de Sopra. Il verdetto arriva poco dopo le 4.30, in una piazza gremita di partaioli rossi e blu. Ed è blu il fazzoletto estratto dal Maestro de Campo, segno che la Nobilissima Parte de Sopra è la vincitrice del Calendimaggio di Assisi 2022. L’albo d’oro della Festa di Assisi, al netto di due non assegnazioni e un ex aequo, conta ora 34 vittorie per la Nobilissima Parte de Sopra, che si è aggiudicata le ultime tre edizioni della Festa. Ferma a 30 la Magnifica Parte de Sotto. La Nobilissima Parte de Sopra ha vinto per 2-1, aggiudicandosi la preferenza della professoressa Maria Cristina La Rocca per il settore storico e del regista Giacomo Battiato per lo spettacolo. Alla Magnifica Parte de Sotto la preferenza del Maestro Roberto Maggio per il settore musicale.