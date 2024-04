Giuria selezionata per il Calendimaggio di Assisi 2024

Giuria selezionata – Il Calendimaggio di Assisi, celebre festa che rivive le tradizioni e la storia di una delle più affascinanti città umbre, ha annunciato i nomi dei giurati per l’edizione 2024. La giuria, scelta con cura dal magistrato presidente dell’Ente Calendimaggio, Marco Tarquinio, sarà composta dalla storica Virtus Maria Zallot, dal regista Claudio Autelli e dal musicologo Sandro Cappelletto. Questo trio di esperti avrà il compito di decretare il vincitore tra la Magnifica Parte de Sotto e la Nobilissima Parte de Sopra, rivali storiche nella competizione.

L’annuncio è stato fatto sabato 27 aprile nella Sala della Conciliazione di Assisi, alla presenza di figure chiave come Stefano Venarucci, vicepresidente dell’Ente, i Priori Maggiori delle due Parti e il sindaco di Assisi, Stefania Proietti. Durante la presentazione, Proietti ha sottolineato l’importanza del Calendimaggio non solo come evento culturale, ma anche come elemento vitale per il futuro sociale ed economico della città.

Marco Tarquinio ha esplicitato che la scelta della giuria non mirava solo all’eccellenza per l’edizione corrente, ma anche a porre le basi per il successo delle future edizioni, integrando competenze professionali ed umane che rispecchiano la bellezza e l’unicità di Assisi.

I curricula dei giurati riflettono la loro profonda competenza e la passione per il loro lavoro. Virtus Maria Zallot, con un ricco background in storia dell’arte medievale e numerose pubblicazioni al suo attivo, porta una profonda conoscenza del contesto storico e culturale delle celebrazioni. Claudio Autelli, noto regista e formatore, ha una vasta esperienza nella regia teatrale, con una particolare attenzione alla pedagogia e alla drammatizzazione, elementi cruciali nel giudicare le esibizioni del Calendimaggio. Sandro Cappelletto, musicologo di fama, con esperienze come direttore artistico di istituzioni prestigiose e una lunga carriera come giornalista e autore, valuterà la qualità e l’accuratezza delle performance musicali e sceniche.

L’edizione 2024 del Calendimaggio di Assisi promette di essere un evento eccezionale, con la partecipazione di queste figure di spicco che garantiranno un giudizio equo e informato, arricchendo ulteriormente il tessuto culturale e comunitario della città. Questo festival non solo celebra la storia attraverso la rivisitazione di antiche rivalità, ma consolida anche il ruolo di Assisi come cuore pulsante della cultura e dell’arte in Umbria.