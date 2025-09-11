Cortile di Francesco apre con arte, fede e inclusione viva

Prima giornata unisce cultura, spiritualità e disabilità

Si è inaugurata oggi la prima giornata del Cortile di Francesco, evento che trasforma Assisi in un luogo di condivisione e armonia. Nonostante il maltempo, la partecipazione del pubblico ha confermato il forte desiderio di vivere esperienze culturali e spirituali, come sottolineato in un comunicato stampa dagli organizzatori.

L’apertura ufficiale è avvenuta con la mostra “Il Cantico della natura”, realizzata con l’artista Roberto Ghezzi e Arpa Umbria. L’esposizione, ospitata nel Chiostro Sisto IV, intreccia arte, fede e riflessione interiore, creando un percorso sensibile e immersivo. Secondo il comunicato stampa, questo momento ha preparato il terreno alla presentazione del libro postumo di papa Francesco, “Il mio san Francesco”, illustrata dal Cardinale Marcello Semeraro, che ha evidenziato la profonda connessione tra il Pontefice e il Santo di Assisi, invitando i partecipanti a meditare sul senso della santità nella vita quotidiana.

A seguire, la lectio magistralis di Massimo Recalcati, organizzata in collaborazione con Umbria Green Festival, ha affrontato il tema del desiderio come forza motrice dell’esistenza, raccogliendo l’attenzione di oltre 1.200 persone. L’intervento ha stimolato una riflessione intensa e personale, rafforzando il filo conduttore della giornata che lega cultura, spiritualità e dialogo umano, come riportato nel comunicato stampa.

Oggi il focus si concentra sull’inclusione e le disabilità, alla presenza del Ministro Alessandra Locatelli. A un anno dal G7 Inclusione e Disabilità, la manifestazione offre un’occasione concreta per fare il punto sulle politiche e le iniziative dedicate alla piena partecipazione sociale, secondo quanto sottolineato dagli organizzatori nel comunicato stampa.

Gli appuntamenti della giornata hanno confermato la capacità del Cortile di Francesco di trasformare ostacoli e imprevisti in momenti di crescita e scambio culturale. La prima giornata ha dimostrato come la fraternità e l’arte possano unire persone di ogni età e condizione, alimentando mente e cuore e preparando i visitatori a nuove esperienze nei giorni successivi.