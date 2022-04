Chiama o scrivi in redazione

Abbandono e degrado e, gravi, zona industriale di Santa Maria degli Angeli

ASSISI – “Grave stato di degrado e di abbandono di alcuni luoghi della zona industriale di Santa Maria degli Angeli”. A denunciarlo i consiglieri comunali del gruppo Lega Assisi, Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli. “Assistiamo quotidianamente a numerosi atti di inciviltà, un’ evidenza alla quale finiremo per arrenderci purtroppo, vista la difficoltà di contrastare questa grande maleducazione – spiegano iconsiglieri

L’amara constatazione nasce dal fatto che si continua a vedere nelle nostra città, nei nostri borghi, nelle nostre periferie, nei nostri angoli verdi, negli spazi comuni e nei parcheggi, accumuli di rifiuti abbandonati dai soliti ignoti che il più delle volte rimangono impuniti per le loro azioni.

Nonostante i mezzi di informazione relativi alle diverse possibilità di conferimento, l’intervento degli addetti alla raccolta, l’opera educativa delle scuole e i numerosi sistemi di sorveglianza, la maleducazione ha il sopravvento e le sporcizie aumentano assumendo le caratteristiche di vere proprie discariche abusive a cielo aperto.

Controllo del territorio da parte delle forze di polizia urbana

È evidente che in queste circostanze il controllo del territorio da parte delle forze di polizia urbana, risulta molto difficoltoso, ma non impossibile. Basterebbe infatti un’attenzione nelle zone più sensibili, un’azione più capillare sulla verifica delle telecamere presenti ed intervenire pesantemente con delle sanzioni.

In particolare, occorrerebbe una tempestiva rimozione degli accumuli segnalati o avvistati. Tutto questo dovrebbe essere nella norma, ma spesso non accade. È il caso, questa volta, della discarica presente nella nostra zona industriale di Santa Maria degli Angeli, dove probabilmente il controllo delle forze di polizia cittadina è fortemente ridotto.

Spieghi l’Amministrazione il perché non ci si accorge della presenza di rifiuti

Questo potrebbe spiegare il perché non ci si accorga della presenza di rifiuti abbandonati da tempo, come le discariche maleodoranti ed inquinanti che rappresentano un pessimo biglietto da visita, in una realtà che avrebbe bisogno piuttosto di giardini, aree di sosta attrezzate e mini isole ecologiche.

Mini parchi di conferimento che dovrebbero essere intensificati come servizio, piuttosto che chiuderli, come nel caso di quello di Ponte San Vittorino, privato inspiegabilmente alla fruibilità dei cittadini.

Alcuni residenti e frequentatori della zona industriale – aggiungono i consiglieri Lega – ci hanno consegnato delle foto che si riferiscono a via dei Vetturali dove ci sono tra l’altro numerose telecamere. Purtroppo non è l’unico luogo interessato in cui si abbandonano rifiuti, tutti vivono la stessa realtà di degrado, con periferie sempre più lontane dalle attenzioni degli amministratori e dalla propaganda del palazzo.

Realtà dove la gente, riceve sempre meno servizi ed è costretta a lavorare e vivere in luoghi sempre meno ospitali. Cittadini che diventano protagonisti nelle sole vigilie elettorali e nei momenti in cui sono chiamati a pagare le tasse”./Pastorelli e Mignani