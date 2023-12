Accorpamento, istituto Alberghiero e Bonghi di Assisi salvi

“Non ci sarà nessun accorpamento dell’Istituto Alberghiero e l’Istituto Polo-Bonghi di Assisi. Stop alle strumentalizzazioni politiche, lavoriamo tutti per garantire la soluzione migliore. Sono contento di aver portato le istanze delle famiglie del territorio all’attenzione della Giunta regionale e di avere ottenuto questo importante risultato frutto di ascolto e di vicinanza al comprensorio assisano”: a intervenire su questo argomento è il capogruppo Lega dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Stefano Pastorelli, in una nota stampa condivisa anche dai consiglieri comunali della Lega di Assisi, Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli.

“Grazie al lavoro congiunto della Lega, della Giunta Tesei e della maggioranza di centrodestra in Regione, che in questa fase hanno recepito le sollecitazioni provenienti dai genitori degli studenti – ricorda Pastorelli – si sta individuando la soluzione migliore per venire incontro alle direttive governative stabilite dall’allora Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e allo stesso tempo garantire le esigenze del territorio, conservando le peculiarità degli istituti e le professionalità presenti. Invitiamo tutti a collaborare in questa fase senza alimentare polemiche prive di fondamento. Abbiamo trovato vergognose, ad esempio, le parole spese dal sindaco di Assisi e presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti, quando nel corso di un incontro pubblico, ha polemizzato su una delibera di giunta regionale che, a suo dire, stabiliva l’accorpamento dell’Istituto Alberghiero e l’Istituto Polo-Bonghi di Assisi.

In realtà quella delibera non è mai esistita, poiché nessuna decisione è mai stata presa, ma si è sempre lavorato per preservare il prestigio dell’Alberghiero, che resterà struttura autonoma e conserverà la sua funzione di creare nuove maestranze per addetti alla ricezione e all’accoglimento dei visitatori, ruolo fondamentale in una città come Assisi che fa del turismo il suo punto di forza. Una figura istituzionale non deve strumentalizzare ma contribuire a risolvere le criticità esistenti per la tutela esclusiva della comunità, come stanno facendo la Lega e la Giunta regionale in un lavoro congiunto per il bene della comunità assisana”.