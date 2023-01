Allerta meteo ghiaccio, scuole chiuse ad Assisi

Domani, 24 gennaio, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse nel comune di Assisi per ordinanza del sindaco, in via precauzionale per l’allerta meteo ghiaccio diramato dalla Regione Umbria nel pomeriggio di oggi.

Oggi le scuole, che erano già aperte quando è iniziata la forte nevicata, non sono state chiuse per evitare ulteriori disagi e rischi, e l’attività è terminata negli orari programmati, con i servizi mensa, trasporti scolastici urbani ed extraurbani che sono stati comunque garantiti. Per questo ringraziamo i dirigenti, il personale tutto, gli studenti, le famiglie, le aziende di servizi.

La chiusura in via precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado per domani 24 gennaio, servirà anche a effettuare sopralluoghi e verificare situazioni di potenziale rischio crollo di rami o di alberi lungo le strade del territorio comunale.

Il personale del Comune di Assisi e le ditte incaricate stanno proseguendo tuttora nelle attività di verifica della viabilità, che è stata pressochè integralmente ripristinata, e nella sistemazione delle criticità, dovute in particolar modo alla abbondante neve caduta in centro storico e nella zona di espansione oltre che nelle frazioni di montagna, e ad alberi e rami caduti su strade e marciapiedi, ma anche in prossimità di alcune scuole. Nella giornata di domani si provvederà al controllo in particolare di queste criticità, oltre a liberare i tratti stradali ancora interessati da neve.

Si sta intervenendo su rami appesantiti e alberi caduti e in incombente crollo in varie zone del comune, ad Assisi capoluogo e nelle frazioni di Santa Maria degli Angeli e Petrignano, lungo la circonvallazione e lungo le provinciali e regionali in particolare nelle frazioni di montagna.

Diversi guasti alla rete elettrica, nella zona di montagna (Paradiso, Metola, Monte l’Abate, Madonna dei Tre Fossi) oltre a zone di Torchiagina e Santa Maria degli Angeli: su tutte le situazioni sta intervenendo l’Enel, con ripristini già avvenuto e altre riparazioni in corso nelle prossime ore, a paradiso saranno apposti gruppi elettrogeni per ripristinare l’alimentazione elettrica.

Si continua a lavorare con i servizi operativi, la polizia locale, la protezione civile, l’Afor, la Provincia di Perugia per liberare integralmente le strade dalla neve, e rimuovere il più possibile rischi e criticità. Domani mattina dalle 5 i servizi operativi saranno in campo con lo spargimento di sale nelle aree più critiche.

Si raccomanda massima prudenza e attenzione ai cittadini, in particolare agli automobilisti ricordando di usare tutti gli accorgimenti previsti dal codice della strada per la circolazione in presenza di neve e ghiaccio.

Si ricordano i numeri messi a disposizione dal Comune di Assisi per ogni segnalazione:

Polizia Locale 800541316 (numero verde) e 075/812820

Servizi Operativi 329/2609421