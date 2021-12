Chiama o scrivi in redazione

Armi e ricettazione, arrestata una donna ad Assisi

Controllo del territorio potenziato in attesa delle Festività, con pattuglie operative ovunque. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia di Assisi a Santa Maria degli Angeli hanno individuato ed arrestato una donna, nei cui confronti era pendente un ordine di carcerazione. L’ipotesi di reato è quella di ricettazione e possesso illegale di armi da sparo, per i quali era stata condannata alla pena di due anni di reclusione.

Fonte: Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia

La donna, rintracciata a Santa Maria degli Angeli, è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Perugia Capanne dove si trova attualmente ristretta per espiare la pena irrogata. Le attività di controllo sono state estese anche ai cantieri edili, per il controllo del rispetto delle normative sul lavoro ed impedire qualsivoglia tipo di infiltrazioni.

Il recente controllo effettuato dai Carabinieri della Stazione di Cannara, di concerto con il personale specializzato del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, si è concluso con la denuncia in stato di libertà a carico di tre persone per presunte, molteplici ipotesi di violazioni della normativa sulla sicurezza dei cantieri ed al controllo dei green pass per i lavoratori.

Nell’ambito del medesimo accertamento i militari hanno contestato violazioni amministrative per complessivi euro 3.400 e ammende per complessivi euro 11.670,82, disponendo il provvedimento di immediata sospensione delle attività lavorative sino al ripristino delle regolari condizioni di sicurezza.