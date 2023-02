Articolo 21, Sindaco Assisi, “Basta armi! Solo il Papa ha il coraggio di dirlo”

Basta armi! Solo il Papa davvero ha il coraggio di dirlo e chi manifesta per la pace che la vendita, il commercio di armi da una parte e dall’altra non può creare pace, la pace si crea innanzitutto dal dialogo, dalla diplomazia ad ogni costo, difficile, sofferente”. Lo ha detto il sindaco di Assisi, Stefania Proietti durante l’incontro nazionale promosso da Articolo 21 sulle parole di pace di Papa Francesco e i conflitti nel mondo.

“Qui c’è una nazione che è l’Ucraina martoriata, citando sempre Papa Francesco questo è indubbio, ma si può avere la pace non incrementando gli arsenali e uccidendo ulteriormente, ma con un’azione diplomatica. Sappiamo anche che il Vaticano ci sta muovendo molto in questo senso seriamente. Il punto è che dobbiamo muoverci per la pace. Io credo che i popoli tutti abbiano un grande ruolo. Cominciamo a vedere, a sentire, la stanchezza del popolo ucraino che si difende ma che vede e conta morti, tanti civili, martoriato veramente. Cominciamo a sentire la gente si solleva.

Su questo punto e anche su quello che avviene ad Assisi in questi tre due giorni. Questa notte la marcia notturna al freddo, silenziosa di quei marciatori che percorrono il percorso Perugia-Assisi invocando a un anno dallo scopo della guerra, pace in tutto il mondo, pace in tutti i conflitti. Solleviamoci, indigniamoci alla guerra, non smettiamo di dire basta trucidazioni, basta gente che soffre, basta civili che muoiono, basta basta. E questo basta non può che essere associato a uno stop incondizionato alla vendita di armi, agli armamenti. Non non riusciamo a capire il nesso tra le armi e la pace. Dobbiamo sforzarci di chiedere il dialogo ad ogni costo e riconoscimento per una martoriata nazione del suo diritto ma con il dialogo”.