Assalto Unicredit di Petrignano, al vaglio i video della banca

Le indagini per l’assalto nella notte tra mercoledì e giovedì al bancomat della Unicredit di Petrignano. I malviventi per colpire avevano rubato un carroattrezzi di una nota azienda del territorio. Il loro obiettivo era quello di sradicare il bancomat con la cassaforte, ma non sono riusciti nel loro intento. I ladri sono stati messi in fuga dalla pattuglia della Vigilanza Umbra, intervenuta dopo 2 minuti. I malviventi sono scappati con un Audi R6. A indagare i carabinieri della Compagnia di Assisi, guidati dal tenente colonnello Marco Vetrulli, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della banca e delle attività presenti in zona.

