Assisi, Generale Carabinieri Antonio Pietro Marzo in visita in comune

Visita del Generale di Divisione Antonio Pietro Marzo, comandante Unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri, nel Palazzo Comunale dove è stato ricevuto dal sindaco Stefania Proietti e dal vice sindaco Valter Stoppini.

E’ stata l’occasione per un incontro cordiale nel corso del quale si è parlato in generale della collaborazione tra Amministrazione e Carabinieri Forestali per la tutela dell’ambiente e della biodiversità e in particolare della convenzione tra Comune e Arma per la cura della selva dell’Eremo delle Carceri, un luogo sacro e simbolico, sito di interesse comunitario e paesaggistico, convenzione che individua, dal lontano 1990, nella Unità forestale il soggetto deputato, per professionalità ed esperienza, a proteggere e valorizzare il sito tanto amato da San Francesco.

Durante il colloquio si è anche parlato dell’impegno congiunto da spendere in una prossima campagna nazionale contro la lotta ai rifiuti. Prima di salutare, il Generale che conosce bene l’Umbria per aver diretto il comando della Legione Carabinieri, ha lasciato un pensiero di affetto sul registro d’onore degli ospiti.