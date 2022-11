Assisi, controlli dei carabinieri alla circolazione stradale

Nell’ultima settimana i Carabinieri della Compagnia di Assisi hanno svolto numerosi controlli alla circolazione stradale, sia nella città serafica che nei comuni limitrofi, tra cui Bastia Umbra, Torgiano, Bettona, Cannara e Valfabbrica.

I controlli, svolti prevalentemente in orario serale, sono finalizzati alla prevenzione dei reati predatori, specie nelle abitazioni isolate, e hanno permesso di identificare più di 397 persone a bordo di 258 veicoli. I militari hanno inoltre elevato diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada, nei confronti di automobilisti non in regola.

A Santa Maria degli Angeli hanno fermato un uomo che circolava alla guida del proprio veicolo con la patente di guida sospesa, nonché l’assicurazione e la revisione scadute.

Per questi motivi, gli è stata definitivamente revocata la patente, il mezzo è stato sequestrato e dovrà pagare una multa di circa 1.200 euro. Anche un’altra persona, a cui era stata sospesa la patente per mancata revisione, è stata trovata alla guida dello stesso veicolo, e pertanto gli è stata revocata la patente. A Bastia Umbra invece un uomo è stato controllato alla guida di un mezzo sprovvisto di copertura assicurativa, motivo per cui i Carabinieri hanno provveduto a sottoporlo a sequestro amministrativo.

A Bettona infine i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato due automobilisti che circolavano senza cintura di sicurezza, mentre a Cannara, a seguito di un sinistro stradale, il conducente responsabile è stato sanzionato per la perdita del controllo del veicolo e per il danneggiamento della segnaletica stradale.