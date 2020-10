Assisi, in auto con una mazza da baseball sotto il sedile, denunciato

Nell’ambito dei controlli anti movida disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia la scorsa notte i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Assisi hanno denunciato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica della guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti un 20enne di Deruta.

Il giovane è stato fermato a bordo della propria autovettura durante un controllo alla circolazione stradale nel centro cittadino della frazione di Petrignano e, sin da subito, ha evidenziato nervosismo, difficoltà a parlare, tutte sintomatologie riconducibili ad un evidente stato di alterazione psicofisica, pertanto è stato invitato a sottoporsi agli accertamenti del caso, rifiutando seccamente ogni possibilità.

Nella circostanza i militari decidevano di effettuare più approfonditi controlli procedendo ad una perquisizione veicolare e rinvenendo, abilmente occultato sotto il sedile del conducente, un bastone da baseball in metallo lungo circa 85 cm., uno spray urticante e un manganello telescopico in relazione al quale l’uomo non è stato in grado di fornire giustificazioni circa il possesso.

La patente di guida è stata immediatamente ritirata e l’uomo deferito alla competente Autorità Giudiziaria.