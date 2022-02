Chiama o scrivi in redazione

Assisi, intensificati i controlli dei Carabinieri

Nell’ultima settimana i Carabinieri della Compagnia di Assisi hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale in tutto il territorio, tra Bastia Umbra, Petrignano d’Assisi, Torgiano e Cannara.

Fonte Ufficio Stampa

Comando Provinciale Carabinieri

I servizi esterni, concentrati dal tardo pomeriggio alla sera inoltrata, orario di maggior attenzione, hanno consentito ai militari di elevare numerose sanzioni e denunce a piede libero.

In totale, solo nell’ultima settimana, sono stati controllati

392 veicoli,

682 persone e

113 esercizi commerciali.

Intervenuti su due distinti incidenti stradali, uno a Bastia Umbra e uno, autonomo, a Cannara, i Carabinieri hanno scoperto che entrambi i conducenti, residenti in zona, avevano abusato di bevande alcoliche; il primo aveva un tasso alcolemico addirittura superiore ai 2.5 g/l.

Tutti e due si sono visti ritirare la patente di guida e sequestrare la macchina per la successiva confisca.

Un conducente è stato invece trovato alla guida di un’automobile con le targhe non in regola, mentre a Torgiano è stato controllato un giovane che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un grammo di marijuana; quest’ultimo è stato segnalato alla Prefettura di Perugia ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 309/90.

L’ultimo, un assisano, guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e con la patente ritirata.

Al termine dei relativi accertamenti, i militari hanno informato le Autorità preposte.