Attualmente positivi al Covid in Umbria, scendono sotto quota 80

Invariato! Nessuna nuova persona contagiata nelle ultime 24 ore. Al 20 maggio 2020 su 1.398 tamponi effettuati zero sono stati i nuovi contagi. Gli attualmente positivi sono 79 (-2). I guariti sono 1274 (+2); risultano 15 clinicamente guariti (invariato); i deceduti sono 74 (invariato).

Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 27 (invariato); di questi 2 (invariato) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 512 (+9), sempre alla stessa data risultano 20.897 (+256) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 20 maggio, sono stati effettuati 59.202 tamponi (+1398).

Complessivamente 1.427 persone in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, compresi gli attualmente positivi, i guariti e i deceduti.