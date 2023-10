Aumento degrado urbano ad Assisi, amministrazione resta inattiva

La Lega Assisi ha lanciato l’allarme riguardo all’aumento del degrado urbano nella città e nelle aree circostanti. Si segnalano problemi come cassonetti stracolmi, sacchetti di immondizia abbandonati per strada e la mancata pulizia dei vicoli cittadini. Questa situazione ha suscitato l’indignazione e l’esasperazione dei residenti, ma sembra rimanere inascoltata dall’amministrazione comunale.

In molti vicoli, a parte le strade principali, la sporcizia non viene rimossa adeguatamente, e non vengono rimosse le erbacce. Inoltre, alcuni ristoranti nei vicoli cittadini hanno cassonetti che non vengono svuotati regolarmente, portando a incursioni di animali e cattivi odori. Nonostante le promesse di eliminare questi cassonetti, l’amministrazione continua a utilizzarli.

C’è anche il problema del mancato svuotamento delle forazze, nonostante siano stati stanziati 100.000 euro per questa operazione, appaltata a una società esterna. La situazione a Assisi, città con un patrimonio UNESCO e una forte vocazione turistica, è preoccupante.

La Lega Assisi sottolinea che il malcontento si estende anche ai cittadini di Rivotorto, che lamentano la scarsa attenzione all’ambiente pubblico da parte dell’amministrazione. Nell’area di Ponte San Vetturino, la differenziazione errata dei rifiuti da parte dei cittadini ha creato problemi, portando alla chiusura dei contenitori. La presenza di camperisti ha poi causato un accumulo di sporcizia, suggerendo la possibile installazione di telecamere come deterrente contro l’inciviltà.

Il degrado urbano, inclusi parchi pubblici trascurati con erba non tagliata, è diventato un problema in molte zone periferiche. Se non verranno intraprese azioni immediate, la situazione potrebbe peggiorare e avere un impatto negativo sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. La Lega Assisi sottolinea la necessità di un cambiamento nella politica di raccolta dei rifiuti e di un intervento tempestivo per mantenere la città pulita e in ordine.