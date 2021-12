Chiama o scrivi in redazione

Auto contro furgone lungo la strada Tordandrea, nessun ferito, ma mezzi distrutti

Stanno bene entrambi e nessuno dei due ha riportato gravi conseguenze. Incidente stradale a Santa Maria degli Angeli, nella serata della Vigilia di Natale. Un uomo alla guida di una Ford si é scontrato con un furgone fermo allo stop, lungo la strada che porta a Tordandrea, con l’esattezza in via dei Mugnai. Mezzi distrutti a causa dello scontro.

Per l’uomo alla guida dell’auto è stato necessario l’intervento del 118 che lo ha preso in cura, mentre la Polizia Stradale ha provveduto a fare il test alcolimetrico. È stato trasportato al pronto soccorso per tutti gli esami del caso.