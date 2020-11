Auto finisce sui paletti di ferro di piazzetta Garibaldi ad Assisi

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e un carroattrezzi per recuperare e rimuovere dalla strada un’automobile rimasta incastrata sui paletti di ferro che si trovano nella piazzetta Garibaldi ad Assisi, sotto gli affreschi della Confraternita della Misericordia. Il veicolo, un Peugeot, alla quale guida c’era una giovane donna, per cause in corso di accertamento, è finito sui paletti. Il fatto è successo giovedì sera poco prima delle 22.