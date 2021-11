Auto in fiamme a Santa Maria degli Angeli, paura in pieno centro abitato

Paura nella tarda serata di mercoledì 9 novembre! Una vettura alimentata a Gpl, per la precisione una Opel nera, ha preso fuoco in via Los Angeles, nei pressi delle Poste e di un Hotel, all’altezza della rotatoria. Le fiamme altissime hanno attirato l’attenzione di tante persone che sono scese in strada a verificare cosa fosse accaduto. Sul posto per spegnere le fiamme i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi che in brevissimo tempo hanno domato il fuoco.