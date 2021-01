Autocisterna si ribalta sulla 75 “Centrale Umbra”, strada riaperta

E’ stata riaperta dopo 6 ore di chiusura strada statale 75 “Centrale Umbra” tra gli svincoli di Cannara e Rivotorto, al chilometro 18. Un’autocisterna trasportante gasolio si era ribaltata e la strada e stata chiusa in entrambe le direzioni è il traffico è deviato sulla viabilità secondaria adiacente. L’autista è stato estratto vivo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme al personale Anas e alla polizia stradale.

I veicoli in direzione Foligno sono stati deviati con uscita obbligatoria allo svincolo di Rivotorto e rientro a Cannara, mentre per chi viaggiava in direzione Perugia l’uscita obbligatoria era allo svincolo di Cannara con rientro allo svincolo Assisi/Viole. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli. I vigili del fuoco si sono messi subito al lavoro per liberare la strada, abbastanza lungo perché ha richiesto il travaso del combustibile prima di recuperare il mezzo. Durante le operazioni più delicate del travaso, sono state chiuse entrambe le direzioni di marcia.