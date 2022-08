Search for: Search Button

Aveva due pietre in mano e mette a terra poliziotto, arrestato per resistenza e lesioni

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi hanno fermato e arrestato un cittadino maliano, classe 1992, per il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, con precedenti di polizia per violazione di domicilio, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e resistenza a Pubblico Ufficiale era stato segnalato in via Santa Maria Maddalena, intento a camminare sulla pista ciclabile con due grosse pietre in mano.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato una pattuglia della Polizia Locale che, a distanza di sicurezza, monitorava l’uomo.

Avvicinato dagli agenti, nonostante i ripetuti inviti a fermarsi e a gettare a terra i due sassi, il 30enne ha continuato a camminare spedito e con fare indifferente.

Fermato in sicurezza dai poliziotti, dopo essersi disfatto delle pietre, lo straniero ha proseguito con il suo comportamento oppositivo rifiutando di fornire le proprie generalità.

Il 30enne ha iniziato a dimenarsi

Gli agenti, a quel punto, temendo potesse occultare armi o strumenti atti ad offendere, lo hanno sottoposto a perquisizione. Il 30enne, però, ha iniziato a dimenarsi e a divincolarsi e, nell’estremo tentativo di sottrarsi al controllo, si è buttato a terra, trascinando con sé l’agente che, nell’impatto, si è procurato una lesione al polso.

Chiamata una volante di rinforzo

Dopo aver chiamato una volante di rinforzo, unitamente agli agenti della Polizia Locale di Assisi, i poliziotti sono riusciti a contenere l’uomo e in sicurezza l’hanno accompagnato presso gli uffici del Commissariato per le procedure di identificazione e gli ulteriori approfondimenti.

L’uomo è stato arrestato

Al termine delle attività di rito, l’uomo è stato arrestato per il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di rifiuto di fornire le proprie generalità. Su disposizione del pm è stato poi trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura di Perugia in attesa del rito per direttissima che si è svolto questa mattina e ha convalidato l’arresto.