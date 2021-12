Aveva rubato 28 selle da cavallo, valore circa 30 mila euro, arrestato

La Polizia di Stato del Commissariato di di Assisi, in esecuzione della revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia, ha arrestato un uomo, del 1976, residente ad Assisi.

Polizia di Stato

Il provvedimento, emesso lo scorso 2 dicembre e relativo ai delitti di furto aggravato in concorso commessi dall’uomo nel 2007 a San Giustino (PG), è stato notificato subito dopo la localizzazione del soggetto dagli agenti del Commissariato.

All’epoca dei fatti il 45enne, gravato da diversi pregiudizi di Polizia per i reati di furto ed estorsione in concorso ed associazione per delinquere, si è reso responsabile del furto di 28 selle da cavallo per un valore economico totale di circa 30.000 €, reato per il quale il soggetto deve ancora scontare una pena di quasi due anni di reclusione.

Nell’arco della propria “carriera” criminale l’uomo si è reso responsabile anche del furto di 12 chilogrammi di lastre in argento, sottratte ad un’azienda orafa della provincia di Arezzo.

Ricercato dagli uomini della Polizia di Stato, è risultato irreperibile nel luogo di propria residenza, tuttavia, dopo un’attenta attività di indagine l’uomo veniva rintracciato dagli agenti in una frazione dell’assisano.

Eseguite le procedure di notifica ed effettuati i dovuti controlli, il soggetto è stato arrestato ed accompagnato presso la Casa Circondariale di Perugia Capanne