Bambino, di 3 anni e mezzo, investito ad Assisi da un’auto

Contusioni abrasive e nessuna frattura per il bimbo di tre anni e mezzo investito da un’auto. E’ accaduto intorno alle ore 17 di giovedì 4 marzo lungo la via vicino piazza San Pietro. Il piccolo, che era con la madre, secondo le prime informazioni, sarebbe stato urtato da una Mini. Forse, avrebbe lasciato la mano della mamma.

Viene trattenuto e monitorato – riferiscono dall’Azienda ospedaliera – per alcuni giorni in osservazione breve presso la pediatria. Sul posto, dopo l’investimento si è recata l’ambulanza del 118 e polizia locale al seguito del comandante Antonio Gentili, per la dinamica e i rilievi del caso. Il bimbo è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e portato all’ospedale di Perugia.

Madre e figlio vivono in città così come la persona che lo avrebbe investito.