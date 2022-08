Bimbo cade dalla finestra ad Assisi, soccorso e portato in ospedale 🎥📸 FOTO

Search for: Search Button

Bimbo cade dalla finestra ad Assisi, soccorso e portato in ospedale

Un bambino di otto anni è caduto dalla finestra della sua abitazione, facendo un volo di oltre quattro metri. Il fatto è successo oggi, lunedì 8 agosto poco dopo le ore 11, a Palazzo d’Assisi, in pieno centro storico e nella zona vecchia della frazione assisana.

Sul posto sono intervenuti, immediatamente, i sanitari del 118 che hanno preso in cura il piccolino. Il bimbo, da quanto appreso, non avrebbe riportato gravi ferite, ma è per precauzione è stato condotto in ospedale a Perugia.

All’arrivo dei soccorsi era comunque sveglio e vigile. A terra, nel punto della caduta, tante piccole chiazze di sangue. Il piccolo è stato soccorso, dapprima, dal titolare del ristorante vicino che l’ho ha trovato a terra seduto e con il sangue che fuoriusciva dal naso, poi ha chiamato il 1118. Sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato di Assisi, al seguito del vice questore aggiunto, Francesca Domenica Di Luca.

E’ arrivata anche la scientifica per fare ulteriori accertamenti. Indagini in corso per capire come il bambino sia potuto cadere da quella altezza. Il bimbo, da quanto appreso, era in casa con la sua mamma che nel momento della si era un attimo distratta per fare il bucato.