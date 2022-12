Capodanno in piazza, niente fuochi d’artificio e bevande in vetro

In occasione dell’evento “Capodanno in piazza” che si svolgerà domani sera nel centro storico con un intrattenimento musicale (si esibirà il gruppo musicale Out side band) che prevede il richiamo di un notevole afflusso di pubblico, l’amministrazione comunale ha emesso una serie di ordinanze al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione.

Innanzi tutto, limitatamente al centro storico, è disposto il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori in vetro e in contenitori metallici dalle ore 20 di domani sera, 31 dicembre, alle 6 del 1° gennaio 2023. Tale disposizione è rivolta a tutti gli esercizi di commercio al minuto nel settore alimentare (alimentari, pasticcerie, gelaterie, enoteche) e a tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, tavole calde).

Dalle 22 di domani sera alle 6 del giorno dopo è stabilito il divieto di detenere all’aperto e sulle aree pubbliche del centro storico bevande in contenitori in vetro e metallici.

Sempre per garantire il normale svolgimento del “Capodanno in piazza”, l’amministrazione comunale ha disposto il divieto assoluto di accensione di fuochi artificiali, mortaretti, petardi, razzi e qualsiasi altro materiale simile, e di utilizzare spray urticanti, dalle ore 20 del 31 alle 8 del giorno dopo. Il divieto interessa Piazza del Comune e le vie adiacenti come corso Mazzini, piazza Chiesa Nuova, via Arco dei Priori, via Portica, via San Paolo, vicolo Tiberio d’Assisi, via San Rufino, via San Gabriele dell’Addolorata.