Carabinieri denunciano due giovani per spaccio a Petrignano

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Petrignano d’Assisi, su richiesta giunta alla Centrale Operativa, sono intervenuti presso un’abitazione della zona dove erano stati segnalati schiamazzi sia di giorno sia in orario notturno.

Una volta all’interno i militari hanno immediatamente avvertito un forte odore di sostanza stupefacente e hanno quindi deciso di identificare tutti i presenti e di procedere ad una perquisizione di iniziativa: nella casa erano presenti due ragazzi, maggiorenni e già conosciuti dai Carabinieri, e due giovani ragazze, minorenni.

La perquisizione eseguita ha dato riscontro positivo ai sospetti dei militari, che hanno trovato un coltello a serramanico, del materiale per il confezionamento e, nonostante il tentativo dei giovani di disfarsene buttandole dalla finestra, tre buste contenenti quasi 200 grammi di hashish.

Oltre a questo, i giovani erano anche in possesso di una paletta matricolata della Guardia di Finanza, che è stata sequestrata dai Carabinieri insieme a tutto il resto. I due sono stati quindi denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per le ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso di segni distintivi delle Forze dell’ordine.