Carabinieri di Assisi, il bilancio del controlli del fine settimana

417 persone e 301 veicoli controllati, 900 euro di multa ad una donna della Campania che viaggiava senza assicurazione in auto. E’ il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Assisi, negli ultimi giorni. A questo si aggiunge anche che un extracomunitario, residente da oltre un anno in Italia, non aveva mai fatto ciò che doveva alla sua patente conseguita nel suo paese. Ritirata e trasmessa in Prefettura per i successivi adempimenti.

A Torgiano i militari hanno svolto controlli alla circolazione stradale, elevando verbali per guida senza cintura di sicurezza, sanzionando un uomo che circolava ad alta velocità nel centro abitato e il proprietario di un veicolo parcheggiato sullo stallo riservato ai portatori di handicap, senza la prevista autorizzazione.