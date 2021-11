Carabinieri in azione contro i truffatori, c’è anche un arresto per ricettazione

ICarabinieri hanno arrestato un uomo di 55 anni che, individuato e denunciato per l’ipotesi di reato di ricettazione, doveva anche scontare un anno di reclusione. L’uomo, rintracciato dal personale dell’Aliquota Radiomobile, è stato associato presso la Casa Circondariale di Perugia Capanne per scontare la pena.

Fonte Arma dei Carabinieri

Lotta alle truffe anche online

Non meno importanti sono i risultati conseguiti sul fronte della lotta alle truffe anche on line, in aumento esponenziale a seguito del recente lockdown che ha favorito tale metodologia di scambio. Sono della Stazione Carabinieri di Petrignano d’Assisi, due denunce in stato di libertà a carico di altrettanti soggetti che avrebbero inizialmente posto in vendita una play station su un sito on line ma che, ricevuto il denaro dal cliente, sarebbero scompari insieme all’oggetto. La certosina attività di riscontro svolta dai Carabinieriha permesso di rintracciare e di deferire alla competente A.G., i due presunti truffatori dimoranti in località ben distanti dall’Umbria.

Altra truffa scoperta a Santa Maria degli Angeli

Scoperta dai Carabinieri di Santa Maria degli Angeli, una ulteriore truffa consumata ai danni di una rivendita di edilizia da parte di una persona che, dopo aver acquistato materiale edile per considerevoli importi, ne avrebbe richiesto la fatturazione ai danni di una impresa di costruzioni ignara della vicenda. L’immediata denuncia scaturita per i fatti ha portato ad individuare come presumibile autore della truffa, un uomo di quarant’anni che è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.