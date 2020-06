Concerto Con il cuore, viabilità modificata per auto, controlli ai pedoni

Viabilità modificata nel centro storico di Assisi per il concerto “Con il Cuore” in programma stasera, ore 20.35, in diretta televisiva su RaiUno, dalla. Con un’ordinanza della polizia locale è stato disposto il divieto di sosta dalle 14 di oggi fino alle 24, comunque fino alla fine del concerto, nella zona compresa tra via Merry del Val, via San Francesco e Borgo San Pietro, ad eccezione dei mezzi autorizzati.

disposto anche il divieto di transito dalle 14 alle 19

Ed è stato disposto anche il divieto di transito dalle 14 alle 19 per far effettuare le prove, ma i veicoli dei residenti possono circolare. Dalle 19 in poi, fino alla fine del concerto, è vietato il transito per tutti i mezzi, compresi quelli dei residenti, ed è vietato anche il passaggio dei pedoni nell’area interessata, ad eccezione dei residenti che a piedi devono rientrare nelle proprie abitazioni.

concerto chiuso al pubblico per le vicende legate alla pandemia

Queste misure precauzionali sono state imposte perché, essendo quest’anno il concerto chiuso al pubblico per le vicende legate alla pandemia Covid-19, si devono evitare gli assembramenti, da ciò la decisione di istituire dei controlli per impedire il passaggio a persone non autorizzate ai varchi pedonali di Porta San Giacomo, Vicolo Sant’Andrea, Vicolo Santa Margherita, Piazza Santa Margherita, Via San Francesco-Largo Gregorio IX, Via San Francesco-Vicolo dell’Ospedale, Via Padre Domenico Stella, Piazza Bonghi. In conclusione, stasera il concerto “Con il Cuore” potrà essere seguito solo in tv.